淚之女王求婚水族館！ 韓國京畿道景點「一山Aqua Planet海洋世界」 首爾最大水族館親子遊客多

首爾親子景點推薦/韓劇淚之女王求婚場景

一山Aqua Planet海洋世界 (아쿠아플라넷 일산)離首爾市中心大約50分鐘左右。其實這個水族館放在小菲口袋名單很久，原本想著暑假要帶球哥來玩的，沒想到之前參加一日遊意外插旗成功，哈哈哈。

這裡是首爾最大的水族館，館內有多達360種海洋生物，其中包含比較特殊的像是企鵝、海豹、海象、水獺、海狸等。因為離首爾比較遠所以觀光客不多，大多是韓國的親子遊客居多，最近剛完結的韓劇淚之女王中最浪漫的求婚場景也是在這裡拍攝喔！！！

一山Aqua Planet海洋世界아쿠아플라넷 일산

地址：京畿道高陽市一山西區韓流園區路282 (大化洞)

경기도 고양시 일산서구 한류월드로 282 (대화동)

電話：+82-31-960-8500

開放時間：10:00~18:00

※ 售票至 17:00 公休日全年無休

官網：http://www.aquaplanet.co.kr/ilsan (韓英日中)

地圖請參考：韓文Naver地圖 /中文韓巢地圖 /google地圖

仁川一日遊｜好玩斜坡滑車+地道韓定食+小倉織物手帕蓋章體驗+韓服體驗+朝陽紡織咖啡廳

我們這天參加的一日遊最後一個行程原本預計是要去大人小孩都很愛的斜坡滑車，不過當天早上下雨加上強風特報，一直到中午導遊都還再三確認是否有開放，後來要斜坡滑車其實是要搭纜車上山，風太大會直接停駛。

於是我們就更改行程直接拉到位於京畿道高陽市的大型水族館—— 一山Aqua Planet海洋世界。入口處在二樓，可以直接搭手扶梯上去或是電梯都可以。

門票可以線上訂購比現場買還便宜：一山韓華 Aqua Planet 水族館門票

入口處直接就用淚之女王的畫面～因為小菲拍到的滿滿都是人啦，哈哈哈。

圖／淚之女王劇照

這裡是首爾最大的水族館，館內有多達360種海洋生物。

其中包含比較特殊的像是企鵝、海豹、海象、水獺、海狸等，看到這個水母隧道有沒有覺得很眼熟。

在淚之女王第八集的一開始雙金約會的地方就是這裡啦！！

圖／淚之女王劇照

圖／淚之女王劇照

穿過這個海底隧道就會來到最大的水族缸囉！！！！

跟著洪海仁的腳步一起往前走吧！！！但水族館裡不會有金秀賢在那邊等我 （廢話XDDD)

圖／淚之女王劇照

逛水族館最喜歡的這種大型魚缸，光是站在這邊看著魚兒們游來游去就覺得身心都被治癒了啊！！

而這裡也是淚之女王中的求婚名場面場景喔！！在第八集的最開始和第十五集的最後都有再次出現。

圖／淚之女王劇照

沒想到海仁會是自己最大的助攻，自己訂了一個月後的水族館包場真的是太可愛了啦！！

圖／淚之女王劇照

圖／淚之女王劇照

圖／淚之女王劇照

圖／淚之女王劇照

順著動線繼續走下去會看到除了魚類以外的海洋生物。這隻海象一直都是呈現不想上班的狀態把頭埋在水裡，我們到離開都還沒看到他的真面目，哈哈哈。

呆萌的企鵝也很受歡迎。

一旁還有小小的企鵝溜滑梯，帶小朋友來最適合啦！

一山Aqua Planet海洋世界아쿠아플라넷 일산整體規劃還蠻不錯的，逛起來舒適又寬敞，也有許多定時表演。

像我們就很幸運地看到樹獺的餵食秀以及鸚鵡表演。

這隻鸚鵡真的超厲害，還可以直接用爪子捏爆核桃耶，哈哈哈哈。

是多貪吃直接看碗裡有什麼XDD。

另外裡面還有大型的遊樂場，跟我們一起參加一日遊的小小孩們在這邊都玩瘋了！！

最後不免俗地當然要逛紀念商品店啊！！只能說好險球哥長大了，對這些玩偶玩具沒有太大的興趣，不然媽媽我在這邊又要荷包失守了。

一山Aqua Planet海洋世界아쿠아플라넷 일산的周邊，還有知名景點onemount 冰雪樂園/水上世界與一山湖水公園，若是自由行的話直接在這裡玩一整天都沒問題。

不過如果不想煩惱交通問題的話～當然還是像我們參加一日遊，方便又可以無腦玩樂一整天最開心啦！！！

一山Aqua Planet海洋世界아쿠아플라넷 일산

地址：京畿道高陽市一山西區韓流園區路282 (大化洞)

경기도 고양시 일산서구 한류월드로 282 (대화동)

電話：+82-31-960-8500

開放時間：10:00~18:00

※ 售票至 17:00 公休日全年無休

官網：http://www.aquaplanet.co.kr/ilsan (韓英日中)

地圖請參考：韓文Naver地圖 /中文韓巢地圖 /google地圖

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」