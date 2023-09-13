韓國最近紅什麼？「K-糖葫蘆」獵奇誕生 這些創意讓韓國人都沉默了
韓國最近紅什麼？近期洗版韓國IG、推特等社群的爆紅美食竟是童年回憶中的「糖葫蘆」，在韓國當地除了店家遍地開花外，五花八門的糖葫蘆也隨之而來，不單單只是草莓、葡萄等常見的水果糖葫蘆，像是小編之前介紹過的超獵奇「小黃瓜糖葫蘆」就應運而生，還有店家將糖葫蘆結合雪冰，創新打造「糖葫蘆冰」也廣受韓國人愛戴。
不少網友討論，近期在韓國爆紅的「糖葫蘆」風潮，有住在韓國的台人分享，最近糖葫蘆連鎖店開超多，韓國人都非常瘋狂，一支要價台幣75元以上，但韓國人照樣買單狂炫。令人不禁想起也曾在韓國掀起熱賣潮的「台灣古早味蛋糕」、「洪瑞珍三明治」，都在當時狂開店面，風氣一陣一陣，來得快去得也快。
而韓國人對糖葫蘆的瘋狂程度不止於此，只要是能用糖衣包裹的統統可以試一遍，像是藥果、松糕等融入韓國特色的「K-糖葫蘆」，雖然有創意但也令人不敢恭維，就連韓國人看到都沉默了。台灣網友看到此現況也表示「真的愛跟風」、「弘大發現好多間」、「延南洞也是看到糖葫蘆專賣店」、「7月去釜山海雲台就有幾家店在賣」等，由此看出韓國的糖葫蘆旋風持續延燒。
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