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台灣星巴克也有了！「星巴克ｘ迪士尼」聯名商品9月19日開賣 「單店限定、全品項兩杯6折」系列活動一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

台灣也正式官宣了！韓國星巴克攜手迪士尼推出一系列聯名商品，並於今(12)日開賣掀起討論熱度，而台灣星巴克也正式宣布，與迪士尼合推復古懷舊系列聯名限定商品，共有15款各式材質咖啡隨行杯、6款生活用品等實用周邊，預計於9/19在全門市及線上門市同步上市，星禮程會員還能於9/18搶先購買其中9款俏皮可愛的聯名商品，跟著udn小編來看看這次有哪些驚喜活動吧！

星巴克歡慶迪士尼100週年特別策劃，以迪士尼備受粉絲喜愛角色的俏皮剪影，推出一系列融合藝術和復古氛圍的各式材質咖啡隨行杯和生活用品。圖／星巴克提供
星巴克歡慶迪士尼100週年特別策劃，以迪士尼備受粉絲喜愛角色的俏皮剪影，推出一系列融合藝術和復古氛圍的各式材質咖啡隨行杯和生活用品。圖／星巴克提供

迪士尼邁入100週年，星巴克特別與迪士尼策畫聯手，推出一系列結合藝術和復古氛圍的周邊商品，像是馬克杯、不銹鋼杯(水壺)、TOGO冷水杯、手提袋、雨傘等可重複使用之生活配件，除了帶有星巴克經典特色外，還有粉絲們最期待的米奇、米妮、奇奇與蒂蒂、小飛象、史迪奇等迪士尼人氣角色，打造既童趣又溫馨的全新體驗，並將於9/19正式登場，而星禮程會員則能於9/18搶先購買，數量有限、售完為止。

迪士尼聯名（米奇、米妮）馬克杯，售價850元，容量473ml。圖／星巴克提供
迪士尼聯名（米奇、米妮）馬克杯，售價850元，容量473ml。圖／星巴克提供

迪士尼聯名（米奇、唐老鴨、奇奇蒂蒂）不鏽鋼杯，售價1,180元，容量473ml。圖／星巴克提供
迪士尼聯名（米奇、唐老鴨、奇奇蒂蒂）不鏽鋼杯，售價1,180元，容量473ml。圖／星巴克提供

迪士尼聯名（米妮、米奇）不鏽鋼水壺，售價1,180元。容量473ml。圖／星巴克提供
迪士尼聯名（米妮、米奇）不鏽鋼水壺，售價1,180元。容量473ml。圖／星巴克提供

迪士尼聯名（史迪奇、小飛象）冷水杯，售價600元，容量710ml。圖／星巴克提供
迪士尼聯名（史迪奇、小飛象）冷水杯，售價600元，容量710ml。圖／星巴克提供

不僅如此，星巴克也為歡慶與迪士尼聯名，9/16至10/31於台北時代門市推出單店限定活動，店內將設置迪士尼窗貼、拍照背板、拍照框等造景，邀請粉絲們一同進入迪士尼的奇幻世界；自9/18起於星巴克台北時代門市消費滿1,000元即可免費體驗復古拍貼機乙次，留下夢幻美好的畫面與記憶；而星禮程會員則於9/16起消費任一大杯(含)以上全品項飲料，即可獲得迪士尼聯名限定明信片乙張（款式隨機，贈完為止）。

星巴克台北時代門市，圖為門市示意圖。圖／星巴克咖啡同好會
星巴克台北時代門市，圖為門市示意圖。圖／星巴克咖啡同好會

星巴克及迪士尼粉絲注意了！9/18、9/19兩日限定推出「全品項飲料兩杯6折」，凡憑星巴克社群官方帳號（官方網頁、LINE、Instagram、Facebook）迪士尼截圖，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，可享兩杯6折優惠。而於活動期間購買迪士尼聯名商品乙件，即贈迪士尼奇幻魔法限定貼紙乙張。這麼難得的夢幻聯動，只能跟錢包說對不起了，統統都要買！

星巴克與迪士尼攜手合作，首次推出復古懷舊系列「Relive the Magic Together」一起重溫魔法的聯名限定商品。圖／星巴克提供
星巴克與迪士尼攜手合作，首次推出復古懷舊系列「Relive the Magic Together」一起重溫魔法的聯名限定商品。圖／星巴克提供

同場加映：外送平台（foodpanda、 foodomo）獨推星巴克＋迪士尼造型吊飾套餐

活動有兩波，第一波於9/19至10/3，使用外送平台購買「歡聚4杯組」內含特大杯那堤4杯＋迪士尼造型吊飾乙個，套餐價600元、「那堤蛋捲組合」含咖啡蛋捲禮盒一盒＋特大杯那堤1杯＋迪士尼造型吊飾乙個，套餐價650元。而第二波則接檔自10/4起至售完，同樣有「歡聚4杯組」外，使用外送平台購買「咖啡隨行外帶盒」含咖啡隨行外帶盒一盒＋迪士尼造型吊飾乙個，套餐價500元。（吊飾款式隨機，送完為止）

圖／星巴克咖啡同好會
圖／星巴克咖啡同好會

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迪士尼 星巴克 咖啡 復古 外帶

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