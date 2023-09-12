台灣星巴克也有了！「星巴克ｘ迪士尼」聯名商品9月19日開賣 「單店限定、全品項兩杯6折」系列活動一次看
台灣也正式官宣了！韓國星巴克攜手迪士尼推出一系列聯名商品，並於今(12)日開賣掀起討論熱度，而台灣星巴克也正式宣布，與迪士尼合推復古懷舊系列聯名限定商品，共有15款各式材質咖啡隨行杯、6款生活用品等實用周邊，預計於9/19在全門市及線上門市同步上市，星禮程會員還能於9/18搶先購買其中9款俏皮可愛的聯名商品，跟著udn小編來看看這次有哪些驚喜活動吧！
迪士尼邁入100週年，星巴克特別與迪士尼策畫聯手，推出一系列結合藝術和復古氛圍的周邊商品，像是馬克杯、不銹鋼杯(水壺)、TOGO冷水杯、手提袋、雨傘等可重複使用之生活配件，除了帶有星巴克經典特色外，還有粉絲們最期待的米奇、米妮、奇奇與蒂蒂、小飛象、史迪奇等迪士尼人氣角色，打造既童趣又溫馨的全新體驗，並將於9/19正式登場，而星禮程會員則能於9/18搶先購買，數量有限、售完為止。
不僅如此，星巴克也為歡慶與迪士尼聯名，9/16至10/31於台北時代門市推出單店限定活動，店內將設置迪士尼窗貼、拍照背板、拍照框等造景，邀請粉絲們一同進入迪士尼的奇幻世界；自9/18起於星巴克台北時代門市消費滿1,000元即可免費體驗復古拍貼機乙次，留下夢幻美好的畫面與記憶；而星禮程會員則於9/16起消費任一大杯(含)以上全品項飲料，即可獲得迪士尼聯名限定明信片乙張（款式隨機，贈完為止）。
星巴克及迪士尼粉絲注意了！9/18、9/19兩日限定推出「全品項飲料兩杯6折」，凡憑星巴克社群官方帳號（官方網頁、LINE、Instagram、Facebook）迪士尼截圖，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，可享兩杯6折優惠。而於活動期間購買迪士尼聯名商品乙件，即贈迪士尼奇幻魔法限定貼紙乙張。這麼難得的夢幻聯動，只能跟錢包說對不起了，統統都要買！
同場加映：外送平台（foodpanda、 foodomo）獨推星巴克＋迪士尼造型吊飾套餐
活動有兩波，第一波於9/19至10/3，使用外送平台購買「歡聚4杯組」內含特大杯那堤4杯＋迪士尼造型吊飾乙個，套餐價600元、「那堤蛋捲組合」含咖啡蛋捲禮盒一盒＋特大杯那堤1杯＋迪士尼造型吊飾乙個，套餐價650元。而第二波則接檔自10/4起至售完，同樣有「歡聚4杯組」外，使用外送平台購買「咖啡隨行外帶盒」含咖啡隨行外帶盒一盒＋迪士尼造型吊飾乙個，套餐價500元。（吊飾款式隨機，送完為止）
延伸閱讀：
．「Dreamers Coffee」首度進駐南部！開幕抽市值4500元30日免費咖啡與3000元圓夢金
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言