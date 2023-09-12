「Dreamers Coffee」首度進駐南部！開幕抽市值4500元30日免費咖啡與3000元圓夢金

台南文青咖啡廳再加一！不限時咖啡廳，「Dreamers Coffee」終於南下進駐台南南紡購物中心，為南部的咖啡愛好者帶來了嶄新的選擇。與雙北分店不同的的是強調以開放式座位區和獨具特色的廚房為亮點。新鮮沙拉、美味的義大利麵、植物打拋豬蔬菜飯以及濃郁的湯品等統統吃得到。此外，甜點如司康、肉桂捲、蘋果派和布朗尼，保證一吃就愛上。

圖／南紡購物中心提供

而南紡店還特別推出多款清涼消暑飲品，包括西班牙冷萃冰磚拿鐵、白葡萄風味啵啵氣泡、白葡萄風味優格龍捲風和黑芝麻奶酪奶昔等。更狂的是，一定要吃吃看全新現烤可頌系列，口味包括原味、杏仁、杏仁巧克力、巧克力、藍莓和獨特的鹹口味青醬可頌，外皮酥脆，每一口都是精華。

圖／南紡購物中心提供

圖／南紡購物中心提供

最後，為了歡慶南台灣首店的開幕，推出開幕抽獎活動有機會抽中市值4500元的30日免費拿鐵 。除此外，獎品還包括圓夢金3,000元 (1名)等，只要即日起至09/30 止，凡點龍捲風/新早午餐系列，並與您的夢想卡片，拍照分享上傳IG/FB、並標註指定hashtag #DREAMERS夢想咖啡 ＆ IG官方帳號@dreamerscoffee_tw，抽獎名單由官方公告囉。

圖／南紡購物中心提供

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