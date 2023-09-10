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米奇悄悄要來了！ 「星巴克×迪士尼」聯名 米奇冷萃奶蓋咖啡、米奇馬卡龍、馬克杯、圍裙 韓國搶先登場

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Starbucks Korea官網、IG@starbuckstw
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繼上回星巴克與BLACKPINK掀起聯名旋風後，現在又有一系列超萌商品要來搶攻大家的荷包啦！韓國Starbucks日前曝光與迪士尼最新聯名「Joyful Memories Together」，包含超萌米奇咖啡與點心，和一系列米奇圖案周邊商品，預計將於9/12於韓國上市，讓星巴克粉絲統統都想擁有啊！

圖／翻攝Starbucks Korea官網
圖／翻攝Starbucks Korea官網

迪士尼歡慶100週年，早前在韓國Starbucks就已宣布將推出Disney100週年限量產品，以Joyful Memories Together為主題的周邊，包括馬克杯、隨行杯，以及超萌大耳朵杯套、冷水壺、不鏽鋼保溫壺、水晶球、圍裙和烹飪手套等。

圖／翻攝Starbucks Korea官網
圖／翻攝Starbucks Korea官網

全系列採用復古感的綠色、咖啡色調，還有著米奇身影可可粉的奶蓋冷萃咖啡，以及有著米奇萌臉的瑪德蓮、米奇造型提拉米蘇與馬卡龍等甜點，每一款都超可愛根本讓人捨不得吃，聯名系列預計於9月12日上市。

圖／翻攝Starbucks Korea官網
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圖／翻攝Starbucks Korea官網
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不用羨慕韓國，台灣星巴克FB與IG粉專則同樣都在9月5日曬出米奇身影短影音，寫出「似乎有些奇妙的事情正在悄悄發生，你猜的到是什麼嗎？」，粉絲們瘋狂留言敲碗「什麼時候開賣」、「我最愛的米奇來了」，雖然官方未證實開賣日期與細節，相信不久後的台灣也將迎來「Disney迪士尼米奇聯名系列」。

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星巴克 迪士尼 馬卡龍 咖啡

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