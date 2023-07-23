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暈！超獵奇「小黃瓜糖葫蘆」掀討論，網搖頭：適可而止吧
糖葫蘆是不少人小時候愛吃的點心，酸甜水果外層裹上脆脆的糖衣，也成為大家的童年回憶。近期，韓國出現超特殊的「蔬菜糖葫蘆」，一家主打糖葫蘆的咖啡廳將小黃瓜、燈籠辣椒製成糖葫蘆，不僅吸睛，也意外掀起話題。
位於仁川的「糖葫蘆咖啡」推出獵奇口味糖葫蘆，光看外型就是視覺的衝擊，因為店家發揮創意將整根小黃瓜、燈籠辣椒統統做成糖葫蘆，店家還特別推薦給想要嘗試奇特滋味的人。據說還有試吃團分享，「小黃瓜糖葫蘆」竟獲得不少好評！
不少人看到推薦後，紛紛表示「為什麼會想到做這個？」、「要暈過去了」、「適可而止吧」，看出大家對「小黃瓜糖葫蘆」抱著懷疑的態度。不過，也有喜歡小黃瓜的網友認為黃瓜控會很愛，值得挑戰一波。
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