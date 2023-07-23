快訊

連日暴雨…北京故宮再現「九龍吐水」奇景 揭百年不淹水秘密

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暈！超獵奇「小黃瓜糖葫蘆」掀討論，網搖頭：適可而止吧

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自店家IG@tanghulu_cafe
圖／摘自店家IG@tanghulu_cafe

糖葫蘆是不少人小時候愛吃的點心，酸甜水果外層裹上脆脆的糖衣，也成為大家的童年回憶。近期，韓國出現超特殊的「蔬菜糖葫蘆」，一家主打糖葫蘆的咖啡廳將小黃瓜、燈籠辣椒製成糖葫蘆，不僅吸睛，也意外掀起話題。

圖／摘自店家IG@tanghulu_cafe
圖／摘自店家IG@tanghulu_cafe

圖／摘自店家IG@tanghulu_cafe
圖／摘自店家IG@tanghulu_cafe

位於仁川的「糖葫蘆咖啡」推出獵奇口味糖葫蘆，光看外型就是視覺的衝擊，因為店家發揮創意將整根小黃瓜、燈籠辣椒統統做成糖葫蘆，店家還特別推薦給想要嘗試奇特滋味的人。據說還有試吃團分享，「小黃瓜糖葫蘆」竟獲得不少好評！

不少人看到推薦後，紛紛表示「為什麼會想到做這個？」、「要暈過去了」、「適可而止吧」，看出大家對「小黃瓜糖葫蘆」抱著懷疑的態度。不過，也有喜歡小黃瓜的網友認為黃瓜控會很愛，值得挑戰一波。

韓國一家咖啡廳推出獵奇「小黃瓜糖葫蘆」。圖／摘自店家IG@tanghulu_cafe
韓國一家咖啡廳推出獵奇「小黃瓜糖葫蘆」。圖／摘自店家IG@tanghulu_cafe

燈籠辣椒糖葫蘆。圖／摘自店家IG@tanghulu_cafe
燈籠辣椒糖葫蘆。圖／摘自店家IG@tanghulu_cafe

延伸閱讀：

韓國爆紅炸雞登士林夜市！ 「BLACKPINK黑粉炸雞」皮薄多汁「黑炸雞+粉紅醬」撞色視覺滿分

超商「蜂蜜蛋糕」大變身！銅板價一招化身高顏值甜點　網讚：生活智慧王

糖葫蘆 咖啡廳

相關新聞

暈！超獵奇「小黃瓜糖葫蘆」掀討論，網搖頭：適可而止吧

糖葫蘆是不少人小時候愛吃的點心，酸甜水果外層裹上脆脆的糖衣，也成為大家的童年回憶。近期，韓國出現超特殊的「蔬菜糖葫蘆」，一家主打糖葫蘆的咖啡廳將小黃瓜、燈籠辣椒製成糖葫蘆，不僅吸睛，也意外掀起話題。

韓國雨天玩什麼？ 首爾「雨天旅遊計畫」各種迷人景點和室內活動 探索首爾魅力

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2023-05-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 恩平韓屋村、1人1杯、Seutapildeu goyang。 當你計畫一場令人期待的首爾旅遊，但天公不作美，突然下起了雨。儘管如此，不必灰心！雨天也能有愉快的旅程，這次特別為大家準備了一個精心策劃的雨天旅遊計畫，讓你在首爾的雨中探索各種迷人景點和室內活動。 無論是享受美食的街區、尋找購物的天堂，還是沉浸在藝術的世界，這個計畫將帶你度過一個充滿樂趣和驚喜的雨天冒險。讓雨水伴著你的腳步，為這次旅程增添獨特的韻味吧！

網美請收藏！6間首爾咖啡廳推薦，法國街頭風、夢幻童話風任你pick

講到去韓國首爾一定要做的事，除了吃美食跟購物之外，到當地充滿特色的咖啡廳喝咖啡吃甜點、拍拍美照當然也是不可或缺的行程之一。ReadyGo為即將去韓國首爾旅遊的你精選7間首爾咖啡廳推薦，從工業風、法國街頭風到華麗莊園風一應俱全，或許可以提供給你一些跑咖的靈感。

再出新招！韓國全新「辣雞醬甜甜圈」登場　超擬真炸雞外型、甜鹹辣３種滋味吃得到

韓式炸雞變成甜甜圈！韓國甜甜圈專賣店「Dunkin Donut」於去年推出「橋村甜甜圈」，除了炸雞腿的逼真外型外，還有蜂蜜及辣醬兩種口味，而今年Dunkin同樣推出炸雞造型甜甜圈，但更特別的是，口味再

濟州牛島一日遊這樣排！海鮮拼盤＆海鮮拉麵、下古水洞海邊、魷魚造型麵包統統必訪

跟著 艾蜜莉關x吃貨の韓國日常 於 2020-08-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 Chungminjeong、POONGLIM DABANG Songdang、우도도항선선착장。 濟州島第三天行程也超豐富，早上吃超美味的忠明亭巨大烤白帶魚套餐、風林茶坊布列夫咖啡，再到牛島租車環島遊😍

濟州蜜月旅行必朝聖！GD的無敵海景咖啡廳＆超可愛春日咖啡廳必訪

跟著 艾蜜莉關x吃貨の韓國日常 於 2020-08-11 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 菜板豚、春日咖啡館 BOMNAL、Cafe Mônsant De Aewol。 濟州島的涯月海邊因為有著絕美的日落海景~連BIGBANG隊長GD都慕名而來~投資開設Mônsant De Aewol（몽상드애월）無敵海景咖啡廳~雖然目前已撤資,但這間咖啡廳仍由於整排落地玻璃窗映照整片一望無際的藍天碧海而聲名大噪!涯月也成為著名的特色咖啡及餐廳集散地~附近的春日咖啡也因為韓劇《心情好又暖》有來這邊拍攝過而爆紅 我們是先去春日咖啡~再去Mônsant De Aewol,因為這兩間真的超近~就在隔壁XDD 也比較一下吃的兩間有名的烤黑豬肉餐廳，看哪間能榮登我們的最愛😍

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦