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周杰倫擺攤賣餅？爆紅小攤「杰倫灌餅」引熱議 網腦洞大開：再給我兩分鐘，把記憶灌成餅

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自小紅書@小虎同学
圖／摘自小紅書@小虎同学

周杰倫又有副業？天王周杰倫在大陸人氣強強滾，各大城市巡演門票場場售罄，更是一票難求。而近日，在小紅書上有家位於河北的爆紅小攤，不少人路過一看還以為是周杰倫搞副業，沒想到是老闆長相神似天王，許多人看到後也拍攝短視頻上傳，引起朝聖人潮，使得路邊不起眼的雞蛋灌餅小攤大排長龍。

圖／摘自小紅書@小虎同学
圖／摘自小紅書@小虎同学

圖／摘自小紅書
圖／摘自小紅書

近期洗版小紅書的大陸小攤「杰倫灌餅」掀起熱議，起因為神似天王周杰倫的老闆在攤上努力煎餅的模樣吸引路人目光，不少人打卡放上小紅書，網友紛紛表示「像周杰倫＋陳赫(大陸男星)」、「我要去」、「本來覺得蠻像的，笑了一下更像了」，生意也逐漸興隆。

更有趣的是，網友玩上音樂梗，向老闆點餐時，幾乎句句用到周杰倫的歌名，像是「我要一個《七里香》雞蛋灌餅」、「最偉大的灌餅」、「您手上帶(袖套)的是青花瓷嗎」，還把煎台稱作「菊花台」，而老闆本人也超配合，在顧客問到還要等多久時，回應「再給我兩分鐘」，整段對話充滿「杰倫味」，令網友捧腹大笑「老闆：接你們的梗，比做餅都累」、「再給我兩分鐘，把記憶灌成餅」等。

圖／摘自小紅書@小虎同学
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圖／摘自小紅書@小虎同学
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圖／摘自小紅書@小虎同学
圖／摘自小紅書@小虎同学

不僅如此，網友們更腦洞大開，開始大玩杰倫梗，把老闆的圍裙稱為「方紋衫」，以及各種kuso改歌名，像是「愛在七元錢」、「再給我兩份蔥」。甚至有人寫起小作文：老闆穿著「方紋衫」，帶上《青花瓷》袖套，《給我一首歌的時間》，用《半島鐵盒》裝蛋，再用《雙節棍》打個蛋，為你灌上今天的《第七章》餅，再給我兩分鐘，幫你把記憶灌成餅，最後刷一個《不能說的秘密》醬。而評論區笑倒一片，只能說「這屆網友太有才了」。

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