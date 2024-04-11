超方便不用出站！JR新宿車站內新飲食設施「EATo LUMINE」來了 伴手禮店與美食餐廳統統有

【撰文:Shinon/ 窩日本】

作為全世界最繁忙的車站，東京的新宿車站常被戲稱就像迷宮一樣，有許多路線都會途經新宿車站，加上多個出口，讓旅客容易搞不清方向。

下次如果你來到JR新宿車站想找點美食，但又不知該往哪裡去的話，不妨來這個全新開幕的飲食設施「EATo LUMINE」，有28家伴手禮店與餐廳，從壽司、便當到麵包及甜點都有！

EATo LUMINE

將會在2024年4月17日新開幕的「EATo LUMINE」(イイトルミネ)位於JR新宿車站內，東西自由通路的西改札正前方，讓乘客可以不出車站也可輕鬆享受到美食。

這個設施以「享受美味，享受時光。」為理念，匯集了麵包店、雜貨店、甜點店、餐廳等28家店舖。其中一些首次在東京設店的熱門店，更會推出許多只能在EATo LUMINE買到的限定商品，旨在成為美食地下街新地標。

圖片來源自PR TIMES

EATo LUMINE精選人氣店鋪

以下從28家店當中為大家介紹一些注目店鋪，看看有什麼好吃的！

茶漬けおにぎり 山本山

創立於1690年、專營茶葉和海苔的「山本山」首次開設茶泡飯和飯糰專門店。

茶泡飯以精心調製的焙茶高湯為基礎，搭配三種高質海苔，高湯倒下去香氣濃郁，入口滿滿鮮味。趕車的話也可考慮各種飯糰外帶，方便吃又會感到滿足！

らーめん鴨to葱

在上野經常大排長龍的拉麵店進駐新宿啦！

就如店名所說，他們主打鴨湯拉麵，把精心挑選的國產鴨肉以慢火熬煮整整兩天，讓湯頭有著鴨肉本身的鮮美和濃郁，再上青蔥提味，與使用國產小麥特製的麵條，結合成一碗完美的拉麵。

MERCER BAKESHOP

以戚風蛋糕聞名的MERCER bis的新分店，並推出全新杯子戚風蛋糕蛋糕，蛋糕裝在小小的杯子中手搭配鮮奶油與焦糖醬、草莓、抹茶等豐富口味，賣相可愛吸引！另外，還有費南雪等烘焙點心，可以帶回家去品嚐。

新型態自動販賣機「THE BENCH」

「THE BENCH」是個自動販賣機區域，一格格儲物櫃中販售從日本各地精心挑選的商品，如特色酒類飲料或手工啤酒、和風的特色甜點等。當客人購買商品時會出現與每個商品相關的投影，香氣也會隨之變化，可以沉浸於商品的世界中，帶來全新的購買體驗。

「EATo LUMINE」這麼好吃好買，以後來到JR新宿車站可別急著出站了，先來吃點美食吧！

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