探索2024年日本【紫藤花季】：5大推薦賞花景點、花語解析＆品種介紹！

當提到日本的賞花季，我們總是立刻聯想到櫻花。但你知道嗎？在櫻花季結束後，再來就是眾所矚目的日本紫藤花季了！紫藤花以其夢幻般的美麗和迷人的氣息，吸引了許多人前來欣賞。在熱門動漫《鬼滅之刃》當中，也可以看到有許多紫藤花的美麗身影。本文將為您介紹日本紫藤花的盛放期、不同品種，以及推薦您參觀的日本熱門賞花景點。讓我們一起探索紫藤花花海中的另一個精彩世界2024和橘子貓一起來場日本紫藤花旅遊吧！

紫藤花花語-優雅氣質的象徵

紫藤花不僅有著獨特的花語，如「溫柔」、「歡迎」、「絕不離開」，更因被視為女性的象徵，其花語多帶有柔美、溫暖的意涵。此外，紫藤花除了常見的紫色外，還有少見的白色花朵，而不同顏色的花朵都代表著不同的花語。

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紫藤花顏色對應花語

紫色「沈醉於愛裡」因為它的香氣能讓人陶醉在愛情的美好之中。白色「惹人憐愛」和「懷舊的回憶」相比紫色的紫藤花，更加溫馨與充滿愛憐之感。日本紫藤花季是什麼時候？2024紫藤花花期帶你一次看！

日本的紫藤花季通常從4月至5月，從九州開始逐漸盛開，一路向北延伸至北海道。在北海道以南地區，紫藤花盛開期通常在4月底至5月中上旬，這段時間正好是日本的黃金週連假，吸引著大量遊客前來賞花踏青。而在北海道地區，紫藤花盛開期則延後至5月下旬至6月上旬。

紫藤花品種介紹

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儘管我們通常將其簡稱為紫藤花，但要準確辨識花季中欣賞到的具體品種，需要根據花朵的生長特性等細節。讓我們一起探索，各個品種的紫藤花在不同季節中盛放的美麗風采吧！

1.山藤

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山藤系紫藤花是紫花中最普遍見到的品種，花序優美且長，花色以帶有紫中夾雜著白色為主，花朵較小，這種紫藤藤花適應性強，容易栽培，在各地都能生長良好。山藤的花串通常長10至20公分。這種植物生長高度可超過20公尺。另外，辨識山藤的方法之一是其藤枝向右卷曲，與野田藤相對應，因此容易區別。

2.野田藤

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野田藤是日本本州山區的原生植物，其花串稍長，通常為30至60公分，樹木高度可超過20公尺。辨識野田藤的一個方法是其藤枝向左卷曲，與山藤相反。野田藤系紫藤花屬於較為珍貴的品種，花序較短，花色濃鬱，花朵較大。然而，這種紫藤花的適應性較差，栽培難度較大，對環境的要求也較高，在一些地區相對罕見。

3.中國紫藤

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中國紫藤是起源於中國的植物，花串約長15至30公分，樹木高可達10至20公尺。它又被稱為「麝香藤」，因其散發出的香甜氣味而聞名。如果有機會欣賞中國紫藤，不僅可以欣賞其花朵，還可以感受到它獨特的香氣。中國藤系紫藤是較為珍貴的品種之一，花序長而豐滿，花色通常為紫紅或紫藍，花朵較大。由於栽培難度較高，需要肥沃的土壤和充足的陽光，因此在一些地區比較少見。

4.美洲紫藤

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美洲紫藤與前面的種類看起來有比較大的差異，因為它的藤蔓較短，花序也比較小，只有約10公分左右，而樹木高度通常不到5公尺。因此，在種植美洲紫藤時不需要搭建支撐架，而是更像一般樹木的種植方式。

日本紫藤花熱門觀賞景點推薦

紫藤花推薦景點一：日本關東｜足利花卉公園

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日本著名的足利花卉公園擁有巨型藤樹超過160年，覆蓋約1,000平方公尺，形成壯麗的花海；園內更有長達80公尺的白藤隧道，超過350株不同品種的藤花競相盛放，是最受歡迎的紫藤花景點之一，有美如瀑布般壯觀的紫藤花隧道。

紫藤花推薦景點二：日本東京｜龜戶天神社

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東京的龜戶天神社是九州太宰府天滿宮的分社，供奉學問之神菅原道真。神社內有象徵學業的梅花徽紋、祈求順利的御守繪馬，以及多達300株的梅樹。每年四月底的紫藤季節，這裡都非常熱鬧，吸引了許多遊客前來參觀。

紫藤花推薦景點三：日本埼玉縣｜牛島之藤

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被指定為特別天然紀念物的「牛島之藤」已有超過1200年的悠久歷史，被列為國家特別天然記念保存木。其藤花架達700平方公尺，最長的花穗可達2公尺，盛開時壯觀非凡。在約2公頃的藤花園裡，還能欣賞到春季盛開的杜鵑和菖蒲等各種花朵。

紫藤花推薦景點四：日本岡山｜藤公園（紫藤公園）

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位於岡山縣和氣町的「藤公園」以其眾多品種的藤花聞名於日本。每年4月下旬至5月上旬舉辦的「紫藤花祭」吸引了眾多遊客前來觀賞這壯觀景象。尤其是長達500公尺的藤花棚架更是引人注目。遊客可以在棚架下的通道中，近距離欣賞到這些美麗的紫藤花。

紫藤花推薦景點五：日本九州｜河內藤園

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北九州著名景點「河內藤園」擁有最知名的夢幻紫藤隧道，陽光穿過藤花間的棚架，美景無可比擬！這美景被CNN列為日本31處美景之一，而園內的紫藤花隧道更是名列前茅。藤花隧道旁的藤花穹頂和大藤棚，還有壯觀的紫藤花海，令人驚艷不已。

探索2024年日本【紫藤花季】：5大推薦賞花景點、花語解析＆品種介紹！

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