全球首艘「移動式海上星級酒店」快閃優惠1次看！ 「名人郵輪千禧號」百老匯音樂劇水療美食統統有

名人千禧號榮獲全球首艘《富比士旅遊指南》四星肯定，被譽為「移動式海上星級酒店」，實現所有日韓旅遊愛好者的終極夢想。特別宣布推出名人千禧號快閃促銷，凡預訂今年（2024）黃金週航次，包括：「日本環島之旅13晚（2024年5月2日出發、5月15日返程）」，可一次暢遊神戶、廣島、函館與靜岡等七座日韓人氣大城，內艙房每人優惠價38,000元起（未稅），海景房每人優惠價42,000元起（未稅）。

圖／名人郵輪提供

名人郵輪千禧號將於2024年3月到10月期間，以日本東京（橫濱）為母港，此次的「日本環島之旅13日」以一次環遊日韓七大城為特色，航程路線為東京（橫濱）；海上航行；神戶；京都（大阪）（過夜）；廣島；海上航行；韓國釜山；海上航行；函館；青森；海上航行；富士山（清水）；東京（橫濱），各城市港口皆可停留上岸，台灣旅客只需一本護照在手、即可輕鬆展開多城市旅行。

圖／名人郵輪提供

圖／名人郵輪提供

說到名人郵輪，必須提到榮獲全球首艘《富比士旅遊指南》四星肯定、被譽為「移動式海上星級酒店」的名人千禧號。這艘船擁有豪華套房及設施，全船共有1,109間艙房，航程期間，所有旅客皆可免費享受多間特色餐廳的異國美食、娛樂設施及水療中心甚至百老匯音樂劇等休憩設施，一次滿足，趕快洽各大旅行社了。

圖／名人郵輪提供