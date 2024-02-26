麗晶「七海探索號」郵輪亞太首航！奢華房型還有360度環繞露台

春天別只忙著欣賞櫻花！在新北淡水還有木蘭花正等著迎接大家唷～在楓樹林這個地區，過完年後正是木蘭盛開的時期，今年又適逢花況大爆發，兩處木蘭園中花開得正盛，若是有安排到天元宮賞櫻的人，可以接著去看看木蘭，把屬於春天的粉嫩記憶一起捕捉回家。

2024-02-25 12:01