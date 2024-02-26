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麗晶「七海探索號」郵輪亞太首航！奢華房型還有360度環繞露台

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／麗晶七海郵輪提供
圖／麗晶七海郵輪提供

麗晶七海郵輪旗下的「七海探索者號」風華再現！號稱「全球最奢華郵輪」，日前亞太區首航造成熱議，且日前香港至日本的航程，已於2月23日抵達台灣基隆港，行程超級奢華，一起來窺探內部設計吧！

圖／麗晶七海郵輪提供
圖／麗晶七海郵輪提供

船上房型主打全套房設計，包含擁有私人露台，若是選「麗晶套房」更備有私人水療房，360度環繞式露台，呈現270度無敵景觀，保證入住享有尊榮禮遇感。

圖／麗晶七海郵輪提供
圖／麗晶七海郵輪提供

圖／麗晶七海郵輪提供
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不僅如此，郵輪除了提供全餐廳、免費酒水外，還有岸上觀光行程，讓旅客「不無聊」有機會深入體驗郵輪獨有風情。

圖／麗晶七海郵輪提供
圖／麗晶七海郵輪提供

目前最新消息確認郵輪將於今年10月至11月擇日再度啟程，台灣著名景點旅客統統看得到，像是野柳地質公園等，欲知更多行程資訊，請洽詢麗晶郵輪官網與旅行業者這趟奢華之旅，值得好好期待！

圖／麗晶七海郵輪提供
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