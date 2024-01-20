新航次出爐！ 名勝世界郵輪「雲頂夢號」 2024年5月暢遊吉隆坡、檳城和普吉島

雲頂夢號（普吉島航線），以全新改良航次時段，讓顧客體驗再升級。 圖：名勝世界郵輪／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】準備好登上雲頂夢號，享受更精彩的郵輪之旅！名勝世界郵輪宣布，推出從新加坡出發的新一季航次，從 2024/5/5~2025/4/13期間，提供每週三次從新加坡出發與更便利的登船時間。

▲2024年起雲頂夢號由巴生港出發。 圖：名勝世界郵輪／提供

在此期間，從新加坡出發的旅客獲航次選擇，包括逢週五2晚週末遊航次、逢週日出發的2晚吉隆坡（經巴生港）航次；以及每週二之3晚普吉島或檳城至吉隆坡航次。各目的港的抵達和出發時段經調至更為合適，為乘客提供充分的機會，享受當地的景點和活動。此外，每兩週供一班從吉隆坡出發的航次，包括逢週一出發的3晚新加坡-檳城航次，以及逢週四出發的4晚新加坡航次。

名勝世界郵輪總裁吳明發先生表示：「由於當地以及飛航郵輪對雲頂夢號有強烈需求，我們很高興地宣布最新一季航次，更為方便的登船時間和目的港時間，進一步提升我們的乘客在普吉島、吉隆坡和檳城的客戶體驗。」

透過每週定期從新加坡至馬來西亞的航次，旅客可以輕鬆搭乘郵輪前往吉隆坡和檳城兩個著名目的地。作為文化匯聚點，馬來西亞是美食天堂，也有多姿多彩的節慶、豐富的傳統、未受破壞的自然環境以及對比鮮明的現代和古老建築。同時，透過雲頂夢號的最新的抵達和出發時間，提升乘客在檳城和普吉島的岸上旅遊體驗。普吉島的頂級日間景點、海灘及夜間遊覽也相當精彩，旅客可造訪熱門夜市，品嚐當地美食、飲料和欣賞現場娛樂表演。

雲頂夢號遊輪配套提供多項誘人優惠，包括清真食品和素食菜餚等餐飲選擇、免費享受指定娛樂活動及國際現場表演，以及多款船上住宿。船上住宿包括內側艙房、海景艙房、露台艙房和獨特的「船中船」概念 「The Palace 皇宮」豪華套房，配有專屬餐廳、日光浴平台、健身房等設施，包括全天候 24小時歐式禮賓服務。

作為「海上度假遊輪」，名勝世界郵輪的精彩郵輪之旅，從您登上雲頂夢號那一刻開始。您將進入一個舒適奢華的世界，這裡有適合各年齡層的各種產品和活動。船上服務和設施包括分佈在18個甲板上的35間餐廳和酒吧、在可容納999人的星座劇院，觀賞精彩的國際舞台表演和電影、還有水上樂園和6條驚險刺激的滑水梯、繩網場、空中繩索、攀石牆、同時提供日間和夜間戶外活動並配有戲水池和 DJ 音樂的 Zouk 海灘派對、以及各類購物、健身房、水療中心等。

圖：名勝世界郵輪／提供

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