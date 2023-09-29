A5和牛燒肉午餐、花山烏龍麵、IG打卡栗子蛋糕⋯⋯東京日本橋不可錯過美食6選(下)

【撰文:Anita / 窩日本】

接續"A5和牛燒肉午餐、花山烏龍麵、IG打卡栗子蛋糕⋯⋯東京日本橋不可錯過美食6選(上)"，本文將繼續介紹日本橋不可不吃的美食。

4. 日本橋天丼金子半之助

雖然金子半之助在台灣、香港都有分店，但是日本橋本店更便宜、更美味，一定要來吃！金子半之助起源於第二次世界大戰後，創辦人擔心江戶時期的美食消失，所以在日本橋開設了天丼專賣店，使用大量的豪華食材加上他自創的秘方醬汁，一開業就一砲而紅，直到現在人氣仍不墜。

這裡的菜單就只有天丼一項，但可以選擇白飯多少，或是要不要搭配味噌湯和飲料。有喜歡特定食材的話也可以單點為自己加菜。

天丼端上來炸得金黃的穴子魚、2條蝦子、干貝、魷魚海鮮炸、半熟卵滿滿地把白飯都蓋住，雖然整碗都是炸物，但是完全不膩，一瞬間一碗天丼就可以吃光光！

日本橋天丼金子半之助

地址：東京都中央区日本橋室町1-11-15 1F・2F

營業時間：平日11：00～22：00/週末例假日11：00～21：00（公休日不定）

5. 五代目 花山烏龍麵

喜歡吃麵的人一定要到五代目花山烏龍麵品嚐他們的「紐革寬烏龍麵」（鬼ひも川）。它是傳承了群馬縣當地120年歷史傳統的味道，還曾經連續3年在「烏龍麵天下決一戰」中獲得冠軍。5公分寬度的扁麵，吃起來像麻糬一樣Q彈有嚼勁，一吃就上癮！

花山烏龍麵每間分店都有不同的特色，日本橋店的特色就是有「七寶醬汁」可選，定番的傳承之味、人氣的胡麻醬汁、黑胡麻山椒醬汁、煎油醬汁、咖哩醬汁、傳統的花山醬汁、白醬汁，不管用哪一種來沾麵吃都超美味。

五代目花山うどん

地址：東京都中央区日本橋2-10-12

營業時間：平日 11:00～15:30，17:30～21:30/週末假日11:00～16:00

6. AGEDUKI（あげづき）

一般的炸豬排都是呈現褐色的，但是AGEDUKI卻是白色的！AGEDUKI起源自神樂坂，是當地數一數二的排隊名店，日本橋分店相對起來排得沒那麼誇張，比較容易吃到。但由於午餐時間的定食太划算了，所以想吃的話還是要早一點去排隊唷！

AGEDUKI的炸豬排是用又稀少又貴的宮崎縣南部產的島豚，平常只有高級料理店才會進貨，炸的方法也很特別是以低溫油炸，一塊豬排要花20分鐘炸，所以需要事先點餐，才能在坐上桌時享用到美味豬排。

豬排的炸衣看起來很大片又豪邁，但是卻入口即化，而且豬肉也非常軟嫩多汁，即使要排隊也很值得！

あげづき

地址：東京都中央区日本橋室町3-2-1 コレド室町テラス 1F

營業時間：11:00～15:00，17:00～22:00

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