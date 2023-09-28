A5和牛燒肉午餐、花山烏龍麵、IG打卡栗子蛋糕⋯⋯東京日本橋不可錯過美食6選(上)

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聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Anita / 窩日本】

緊鄰東京車站的日本橋，是日本最早開始發展金融貿易的商業街，也是交通、物流的重要地段，因此全國各地最棒商品、美食都聚集在此。

本文要為大家介紹在日本橋具日本特色的和牛燒肉、天丼、等各類型美食。趕快跟著小編的腳步一起看看吧！

1. 一頭牛燒肉 房家（和牛一頭焼肉房家）

吃A5等級的黑毛和牛是否一定要花大錢呢？那可不一定！房家標榜一次買下一整頭和牛，因此可以吃到很多一般餐廳吃不到的「夢幻部位」，不過這些都是限量的，要吃到有時可要憑一點運氣呢！

不過不用太擔心，雖然夢幻部位不一定吃得到，但肉質是絕對有保證的，不管是牛舌、牛肋肉、牛里肌，全部都又嫩又新鮮。

雖然較為觀光客所知的是房家燒肉上野分店，但要吃到更高一級肉質的話，還是建議到日本橋分店。中午午餐時段有提供超划算的套餐，2500日幣起跳就可以吃到美味和牛燒肉+石鍋拌飯(或韓式冷麵)，小資價就能吃到高級和牛燒肉唷。

和牛一頭焼肉房家 日本橋店

地址：東京都中央区日本橋室町2-2-1 コレド室町1　3F

營業時間：午餐11：00～15：00，晚餐17：00~23：00

2. 日本橋TAMAI（日本橋 玉ゐ）

日本人夏天很喜歡吃鰻魚飯，因為它有增強體力、恢復疲勞的良好食補效果，不過鰻魚價格年年升高，外觀和肉質與它接近、功效也一樣的穴子魚就成了親民的佳餚代表。

穴子魚專門店TAMAI本店建於昭和28年（1953年），至今已經有70年的歷史，由江戶前壽司職人集合起來創業，所以能將穴子魚從頭到尾每一部份毫不浪費地做成料理呈現給客人。

料理方式有煮跟烤這兩種，煮的穴子魚柔軟鮮嫩、烤的則是帶著炭火香氣，不管哪種口味都很美味啊~所以如果無法決定的人，也可以點合いのせ(煮烤各半)，這樣就不必煩惱了。最後還會再上高湯，讓你配合香氣撲鼻的柚子碎末做成茶漬飯，為這餐畫下完美的收尾。

日本橋 玉ゐ（たまい TAMAI）

地址：東京都中央区日本橋 2-9-9

營業時間：平日11：00～14：30、17：00~21：30/週末例假日11：00～15：30、16：30~21：00

官方網站

3. KURIRIN（栗りん）

日本橋一帶有非常多厲害的高級甜點店，當然必吃不可的就是KURIRIN了。KURIRIN是為數較少的蒙布朗專門店，對於栗子的品質有非常高的堅持，並且活用不同產地栗子的特性，製作出細如絲的栗子泥及香滑綿蜜的口感。

KURIRIN的招牌是用最高級的2種和栗所做的「黃金蒙布朗」，如果想嚐試多種口感變化可以選擇有搭配培茶、鹽味冰淇淋、栗子甘露煮等小盤一起搭著吃的「栗三味」，或是搭配季節水果的組合，不想吃栗子的話也有紅芋可選擇。

栗りん

地址：東京都中央区日本橋室町町二丁目3-1 コレド室町2地下1階

營業時間：11：00～22：00（公休日不定）

官方網站

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