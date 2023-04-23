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160年紫藤花盛開快衝！350株花卉看不完，還有80公尺白藤隧道

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／KKday官網
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號稱日本國內唯一！被CNN評選世界十大絕美夢幻景點之一「栃木足利花卉公園」即日起迎接一年一度的「紫藤花物語～大藤祭～」活動，預計到5月中旬，絕對樹齡160年紫藤花綻放開來，360度無死角窺探紫色的神秘世界。還有超過350株藤花可以看，有要去日本周遭旅遊的民眾，把握機會看起來了！

圖／足利花卉公園官網
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舉辦此活動的足利花卉公園擁有樹齡約160年的紫藤花及80公尺長的白藤隧道，還有約350株以上的藤花，包括黃藤花等，顏色將由淺紅、紫、白、黃的順序變化，約30天的花期可以盡情享受花卉之美。

圖／KKday官網
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不僅如此，「紫藤花物語～大藤祭～」後繼續接棒還有5月中旬到6月中旬舉辦的「春之玫瑰花祭」，將展示500個品種共2500株的玫瑰，讓您在花香四溢的氛圍中放鬆身心靈。

圖／足利花卉公園官網
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現在是足利花卉公園最美麗的時刻。票價2100円（夜間1900円），入場券可在一日內多次進出，因此可以下午傍晚時先入場看看白天的風景，然後等到晚上再度入場觀賞夜間點燈，一次享受白天與黑夜的花海景緻，更多活動購票資訊請上KKday查詢。

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圖／足利花卉公園官網
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紫藤花 公園 十大 花海

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