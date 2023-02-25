沒吃過就白來了！堪稱大阪地標的超人氣「元祖冰狗」，買機票飛去吃都不誇張

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聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／元祖アイスドッグ®︎IG
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大阪必吃！正值228連假，不少人排假來趟短天數海外旅遊，而日韓更是台灣人最愛的旅遊地。這次特別推薦一款大阪必吃「冰狗(ice dog)」，連韓國遊客都說「每次去大阪都要吃」，由此可知這個「冰狗」可大有來頭且廣受喜愛，現在跟著UDN小編一起認識這個甜點吧！

圖／元祖アイスドッグ®︎IG
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不知道就落伍了！去大阪玩的必吃特色甜點「冰狗」，以熱狗為原型改造，將熱狗麵包用奶油烤過，中間擠上滿滿冰涼濃郁的霜淇淋，還有牛奶、巧克力、綜合等多種口味，或是搭配各類果醬，冰火雙重口感超豐富，每種口味都好迷人。就連日本電視台也特別到店採訪，是會讓人為了吃上一口而特別去大阪的美好滋味。

圖／元祖アイスドッグ®︎IG
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日本大阪 元祖ice dog

地址：大阪府大阪市中央区西心斎橋1-7-11

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