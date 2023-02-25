沒吃過就白來了！堪稱大阪地標的超人氣「元祖冰狗」，買機票飛去吃都不誇張

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】花見（日語：はなみ）又稱賞花，是一種日本的傳統習俗，現今多指觀賞櫻花，並在盛開的櫻花樹下宴飲慶祝，這一習俗已有上千年的歷史，至今仍非常熱門。 櫻花是日本文化的標誌，但每到春季

2023-02-22 21:00