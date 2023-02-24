228連假出遊必喝！「咖啡甜點+手搖飲」優惠懶人包 買1送1、加10元多1件、冰淇淋第2支10元

補班日之後迎來快樂的228連續假期！ 228連假出外走跳，除了好好安排旅遊之餘，別忘了來杯提神咖啡、嚐點療癒點心冰淇淋，udn小編為大家整理「228連假咖啡、點心、手搖」優惠快把握，7-ELEVEN咖啡買一送一，全家冰淇淋第二支10元、哈根達斯超值199元，還有手搖飲料7折8折優待卷等你拿！

★7-ELEVEN

7-ELEVEN自2/24起至2/28限時5天推出「FUN價開心花」活動，OPEN POINT會員購買全店CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、泡麵、甜點、冷凍、健美、寵物等指定商品，滿額222元立折25元或滿888元立折100元。

7-ELEVEN門市自2/24至2/28推出CITY CAFE特大杯美式咖啡（冰／熱）買1送1、CITY CAFE特大杯拿鐵（冰／熱）買2送1、CITY TEA一顆檸檬青茶2杯88元、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾2杯99元。OPEN POINT「行動隨時取」同步推出「188元」及「688元」多款飲品優惠組合，包括CITY CAFE大杯拿鐵咖啡（冰／熱）18杯特價688元，現萃茶完熟蘋果冰茶、冰淇淋紅茶任選4杯特價188元等。

圖／7-ELEVEN提供

★全家

全家便利商店於2/24至2/28推出全家Fami!ce霜淇淋「第2支10元」優惠活動，兩支只要59元；2/24至2/28使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃拿鐵(大杯，冰熱不限)買一送一、私品茶「濃靜岡抹茶拿鐵」第2杯8元超值優惠。

圖／全家便利商店提供

★萊爾富

萊爾富自2/25至2/28推出大杯美式與大杯拿鐵等現煮咖啡，同品項加10元即可多1件優惠，冰熱可任選。同步限時推出「嗨寶出遊趣」活動，多款指定商品最低下殺5折起，包括貝納頌極品大咖啡（經典黑咖啡）、Hi-Life original海洋深層水（800mL）等皆祭出同品項買1送1；另外，哈根達斯巧克力脆杏仁、哈根達斯淇淋巧酥雪糕等超人氣冰品也有59元限時優惠價。

圖／萊爾富提供

●OKmart

OKmart門市即日起至2/28推出大杯莊園級拿鐵、美式咖啡同品項買2送1；此外，OKmall雲端商城即起至2/28推出限時優惠，購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵（不限冰熱）享同品項買10杯送5杯、買20杯送12杯，再送OKpoint 688點。

圖／OKmart提供

★全聯福利中心

全聯即起至2月28日「春遊品咖趣」活動推出OFF COFFEE美式、拿鐵、阪急麵包、大盛系列阪急麵包，分批取貨每組500元，任2組滿千享10%回饋，原價25元的美式咖啡最低1杯不到20元，自帶杯再省8元，等同半價享受。另，即日起至3月5日於全台共946家有哈根達斯冰箱的實體門市，特別推出哈根達斯限時促銷，購買指定品項單件原價323元，活動期間只要超值優惠均一價199元，各口味以每店販售貨量為準，數量有限，售完為止。

圖／全聯福利中心提供

★85℃

85℃全台門市於2/28當天，全時段大杯咖啡系列買二送一， 限同品項不限冰熱。活動僅限門市現場購買，每人限購兩組。

圖／85℃提供

★cama café

cama café自2/24至2/28推出「全系列飲品，任選4杯88折」(限大杯以上，可寄杯)。另，cama café x plantica跨界聯名日本花道藝術品牌，自即日起至3/21，推出限定四款飲品（山茶花青蘋冷萃、藍莓浮雲花園冷萃、山茶花輕拿鐵、精品手沖-花香耶加雪菲），嚐鮮優惠現折10元！

圖／cama café粉專

★FLASH COFFEE

閃電咖啡FLASH COFFEE，自即日起至3/5期間指定品項優惠，包括 FLASH 黑咖啡、經典拿鐵、焦糖拿鐵、香草拿鐵、桂花拿鐵、醇情泰泰奶茶、濃慾花生拿鐵與莓果可可，通通都買一送一！

圖／FLASH COFFEE提供

★大苑子

大苑子228連假自2/25至2/28推出限定門市、指定品項優惠，超人氣飲品「芭樂檸檬2杯99元」，全台共67家門市販售狀況不同，依各門市實際供應數量為準。

圖／大苑子提供

★春陽茶事

春陽茶事於2/25至2/28活動期間加入「春陽茶事LINE會員」即享優惠：至門市現場購買古意冬瓜檸檬、冬瓜檸檬粉條，同品項享大杯第二杯7折優惠。

圖／春陽茶事提供

★康青龍

康青龍於2/24至2/28於APP會員購買「芋圓相思鮮奶茶」一杯，即可免費贈送經典熱銷「碧玉茉莉綠茶」一杯，每人每天可領2張，最高獨享買10送10，限來店外帶自取使用。

圖／康青龍提供

★甲文青

甲文青推出「228連假出遊最搭手搖」活動，凡於2/25至2/28活動期間，已註冊/已開通甲文青會員累積消費滿200元，送8折優惠券，不限領取張數！另外於甲文青官方臉書粉絲專頁置頂貼文，拍下「最喜歡的飲品」照片上傳並留言分享，就有機會抽中700ML環保杯（1名）和300元多品牌即享券（3名）。

圖／甲文青提供

★萬波島嶼紅茶

萬波島嶼紅茶自2/25-2/28連假四天透過你訂線上平台下單（自取限定），並使用「WANPO MADE聯名飲品」折價券，就可享有聯名飲品「春橙綠茶」、「春橙愛玉」15元折扣，等同於大杯8折、中杯77折優惠。

圖／萬波島嶼紅茶提供

★一沐日

一沐日「斗六中山店」開幕限定大放送買一送一優惠品項，2/25是「奶蓋招牌紅」、2/26為「粉粿黑糖奶茶」。

圖／翻攝一沐日粉專

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