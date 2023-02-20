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草莓是真愛！義美「草莓霜淇淋」吃得到整顆草莓凍乾，網友讚：價格超便宜
只知道全家草莓優格霜淇淋？義美的霜淇淋更是便宜又大碗，近期也推出了「草莓牛奶霜淇淋聖代」，濃郁奶香霜淇淋搭配酸甜草莓凍乾，口感豐富又不膩，即日起至2/28還有「草莓季」優惠，指定商品享85折，春天草莓吃起來～
義美也有草莓霜淇淋！有別於全家草莓優格霜淇淋，義美的「草莓牛奶霜淇淋聖代」以奶香霜淇淋為底，撒上滿滿草莓粉及整顆草莓凍乾，滋味更特別，吃過的網友分享「很好吃～值得專程一嘗」、「好吃又療癒」。值得注意的是，「草莓牛奶霜淇淋聖代」為期間限定商品，現在品嘗有48元優惠價(原價60元)，想吃動作要快喔！
此外，即日起至2/28，義美門市推出「草莓季」優惠活動，凡購買指定草莓口味商品享85折，會員還能再享95折。喜歡草莓的朋友快到義美門市挖寶吧！
義美「草莓季」活動資訊
活動時間：即日起至2/28
優惠內容：指定草莓口味商品享85折，會員再打95折；草莓牛奶霜淇淋聖代優惠價48元(原價60元)
備註：草莓牛奶霜淇淋聖代素食別為「奶素」
義美門市一覽表(有霜淇淋圖案皆有販售)
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