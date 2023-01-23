視覺+味蕾超衝擊！ 日本「草莓蛋糕辣味噌拉麵」 整塊草莓蛋糕掉入拉麵出乎意料的搭

日本人創意與試膽精神真是無極限！ 繼先前有珍珠拉麵、霜淇淋拉麵之後，日本大阪「フラン軒」拉麵店又推出驚奇新作啦，這回與草莓蛋糕迸出超獵奇新風味，你敢挑戰看看嗎？

圖／翻攝自フラン軒IG

「フラン軒」拉麵店近期推出，限定販售的「甘辛miso」辣味噌系列拉麵第2彈，繼日前將整根完整的霜淇淋丟入鮮紅湯頭後，再度引爆話題推出「草莓蛋糕辣味噌拉麵」，這次直接把整塊草莓蛋糕放上去，周圍鋪滿了叉燒肉，又甜又辣的口味一樣出乎意料的搭！

圖／翻攝自フラン軒IG

「草莓蛋糕辣味噌拉麵」成為店內最新人氣單品嚐過的網友分享生奶油草莓蛋糕酸甜度剛剛好，而奶油融進湯頭後辣味變得溫和，口味非常奇特但意外的不錯吃，一碗日幣850元(約新台幣200元)，大碗日幣950元(約新台幣225元)，期間限定預計販售至3月底，近期前往大阪的勇者不妨前去挑戰試試。

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