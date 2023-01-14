全台最大「高空煙火秀」2/4台南登場 狂放40分鐘、再搭蜂炮超震撼！

全台最大煙火秀再度登場了！ 每年元宵節都會吸引無數遊客朝聖的台南鹿耳門聖母廟「國際高空煙火」，煙火秀時程就訂在2/4當天，將施放長達40分鐘的震撼花火，想看快筆記，只有限定這一天衝了。

歷年煙火秀。圖／翻攝台南土城正統鹿耳門聖母廟FB-攝影師TedChen陳泰瑋提供

台南「土城正統鹿耳門聖母廟」今年正式回歸過往都會舉辦的「迎春牛」系列活動，除了一系列傳統祈福、民俗藝文活動，最受眾人矚目期待的全台最大元宵節「高空煙火秀」，終於確定在2/4晚上21:00和10:10登場，平均每場施放20分鐘，總長度長達40分鐘。

歷年煙火秀。圖／翻攝台南土城正統鹿耳門聖母廟FB-攝影師陳泰瑋/顏伯勳提供

煙火秀還會搭配震撼的蜂巢炮，豪華環狀煙火圍繞著整個聖母廟殿設計施放精彩萬分，讓現場的民眾有十足臨場感，然而當天周邊交通也會進行管制，想要前往共襄盛舉的旅客可要提早卡位囉。

歷年煙火秀。圖／翻攝台南土城正統鹿耳門聖母廟FB-攝影師陳泰瑋/顏伯勳提供

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