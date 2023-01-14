超夢幻夜間落羽松！ 宜蘭三星落羽松秘境「七彩奇幻森林」　音樂燈廊愈夜愈美麗

春節出遊好去處！一年一度的宜蘭「三星安農溪落羽松秘境」亮燈了，即日起到2／12每天傍晚5點半到晚間10點亮燈，近200株落羽松在多彩變化燈飾及流水輕音樂襯托下，營造出浪漫迷人風情！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

宜蘭三星安農溪落羽松秘境是宜蘭縣5大落羽松秘境之一，位於田心橋西側，安農北路五段和安農溪之間，每年春節期間會設置魔幻燈飾，投射135盞燈光，紅、藍、綠、紫的七彩燈火倒映田間，化成一座奇幻森林，現場搭配鳥鳴、潺潺流水聲，營造安農溪畔的浪漫景緻。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

部落客宜蘭ㄚ欣建議春節一定要來探訪，感受安農河畔夜間的浪漫氛圍，同時提醒夜晚風很大、行走時要小心落羽松林氣根突出地面，別被絆倒了，更貼心提供夜間拍人像要打光的拍攝技巧！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

三星落羽松秘境

地點：宜蘭縣三星鄉東西二十八路(安農溪田心橋旁)

備註：有無障礙廁所、親子廁所、尿布台

大眾運輸：國光綠17(羅東轉運站→長埤湖)，僅例假日或國定假日行駛

停車場：有

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

延伸閱讀：

．散客預約到年後！ 台版奧入瀨溪「宜蘭三層坪」秋冬必賞走春美景，想衝還有「這辦法」

．落羽松「搭捷運就看得到」！近100株超美打卡必拍