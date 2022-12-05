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漢堡王必吃！2款期間限定「大人味茶系派」，無法拒絕的「超絕組合」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自Twitter@1nichi1omatcha、Twitter@4Fw4NJuGMr6pNC2
圖／翻攝自Twitter@1nichi1omatchaTwitter@4Fw4NJuGMr6pNC2

漢堡王不只有蘋果派！日本漢堡王近日推出人氣「抹茶紅豆派」，使用本國在地盛產紅豆與宇治抹茶，抹茶微苦與香甜紅豆的組合，堪稱經典絕配。此外，原來日本漢堡王在10月底時就推出了「奶茶派」等期間限定的大人味茶系派，奶味及茶香相互融合，在當時也成為Twitter、IG上的打卡熱點。

日本漢堡王近日推出人氣「抹茶紅豆派」。圖／日本漢堡王官方Twitter@BURGERKINGJAPAN
日本漢堡王近日推出人氣「抹茶紅豆派」。圖／日本漢堡王官方Twitter@BURGERKINGJAPAN

抹茶＋紅豆絕對不會錯！日本漢堡王日前推出「抹茶紅豆派」，光是海報照片就很吸引人，抹茶控、甜點控看到絕對無法拒絕！「抹茶紅豆派」選用北海道產紅豆及京都「森半宇治抹茶」，苦甜苦甜的高級大人味，怎麼吃都不會膩。

圖／日本漢堡王官網
圖／日本漢堡王官網

日本漢堡王於10月底時推出「奶茶派」。圖／日本漢堡王官方Twitter@BURGERKINGJAPAN
日本漢堡王於10月底時推出「奶茶派」。圖／日本漢堡王官方Twitter@BURGERKINGJAPAN

不僅如此，在10月底時，日本漢堡王就曾推出「奶茶派」，伯爵紅茶香氣與隱隱苦味，成就出大人味的甜蜜感。由此看出日本人真的很愛從「茶」、「大人味」入手，也對甜而不膩的口感特別講究。

圖／日本漢堡王官網
圖／日本漢堡王官網

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