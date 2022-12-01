搶吃600克20顆「草莓爽派對」蛋糕！奧瑪烘焙全新「草莓生奶酥」正式開賣

草莓季重磅回歸啦！首先一定要推薦南部超人氣「奧瑪烘焙」的「草莓爽派對」蛋糕，光是一盒就高達600克重量，滿滿大顆又漂亮的草莓超誘人；草莓生奶酥則是12月必吃新品，草莓控一定要吃吃看！

圖／奧瑪烘焙提供

圖／奧瑪烘焙提供

已在高雄有超狂人氣的「奧瑪烘焙」，是台灣具草莓甜點指標的烘焙店，也是號稱高雄在地「冠軍餐包」團購名店，發跡於2005年，至今仍堅持每日現做、嚴選食材，希望把幸福的每一個時刻傳遞給社會大眾。而這回因應草莓季的正式回歸，詢問度超高的人氣王「草莓限量派對」是草莓漸層盒子蛋糕，每個盒子有600克重，由戚風蛋糕切片配上自製卡士達醬、焦糖布丁與最上層有吃得到有看得到的超肥美被鋪滿的草莓，據說一盒都有20顆草妹，一口挖下多層次的口感豐富度，保證好吃也必吃。

圖／奧瑪烘焙提供

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除此之外「奧瑪烘焙」的其他草莓甜點也是人氣經典，羅馬生乳包、草莓大花玫瑰維也納軟法與草莓大福等，也將於12月1日推出全新「草莓生奶酥」，一定要試試看。所有品項全都可以網購直送到家，快至官網下訂吧！

官網：https://aumabakery.com

圖／奧瑪烘焙提供

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