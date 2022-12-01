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只在這家！春水堂「黑糖珍珠霜淇淋」單店開賣，加映日系台味「草莓珍珠抹茶」
春水堂霜淇淋開賣！迎來12月的第一道甜點，春水堂即日起推出「黑糖琥珀珍珠霜淇淋」，全台單一店鋪限定販售，快跟著小編一起往下看，想吃筆記得做好啦！同場再加映，日本春水堂的12月新品「草莓珍珠抹茶」及「草莓抹茶古早味蛋糕」。
台灣春水堂於2022/12/1起至2023/4/30，推出期間限定「黑糖琥珀珍珠霜淇淋」，濃郁紅茶霜淇淋及香甜黑糖相互融合，搭配Q彈珍珠與酥脆焦糖脆餅，口感層次更升級，一次滿足視覺與味覺。但並非每家春水堂都能吃到，只有在「環球中和店」限店販售，想吃可別跑錯點囉！
春水堂 環球中和店
地址：新北市中和區中山路三段122號1樓營業時間：11:00-22:00
同場加映：日本春水堂12月新品
日本春水堂也於12/1推出「珍珠草莓抹茶」及「草莓抹茶古早味蛋糕」兩款甜品，「草莓珍珠抹茶」將台灣國民飲料珍珠奶茶改造為日式版本，選用京都宇治抹茶與濃郁草莓醬，並在草莓奶油裡加入冷凍草莓乾，完成一杯充滿抹茶香與草莓香的飲品；「草莓抹茶古早味蛋糕」保留軟綿口感與雞蛋香，草莓鮮奶油搭配宇治抹茶卡士達，撒上堅果與草莓裝飾，成為吃得到耶誕氛圍的甜點。
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