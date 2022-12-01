快看身分證！ 馬辣10品牌「12月姓名+證件優惠」 龍蝦整尾免費、烏魚子干貝鮑魚統統吃到飽

迎接2022最後一個月，依舊讓大家吃得過癮！ 馬辣集團聯合旗下10間品牌推出「姓名+證件優惠」，只要對中姓名內有「新、年、快、樂」任一字；或證件含「0、1、2、3」任2碼，就能升級免費享有烏魚子、九孔鮑魚、北海道生食級干貝吃到飽等超值好康。

馬辣集團旗下火鍋與燒肉10品牌同步推出姓名及身分證優惠，12/1至12/31期間，只要身分證或健保卡卡號，包含「0、1、2、3」任二碼（可同號，如00、11）或是姓名內有「新、年、快、樂」任一字（可同音），2名成人以上同行、提前至少一日訂位，並主動告知參加「12月升級活動」（同一桌只要有一名代表出示即可），就能在馬辣享有XXL東石大蛤吃到飽、新馬辣九孔鮑魚吃到飽、新馬辣Plus生食級干貝吃到飽，優惠詳情如下，但此優惠不得與任何優惠、活動併用。

●馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：不限時段、不限方案，全桌可享「XXL 東石大蛤吃到飽」。

馬辣可免費升級「東石大蛤吃到飽」。圖／馬辣提供

●新馬辣經典麻辣鍋：全桌可享「九孔鮑魚吃到飽」。

「新馬辣」可升級「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供

●新馬辣經典麻辣鍋 Plus+：全桌可享「北海道生食級大干貝吃到飽」。

符合條件者，至「新馬辣Plus+」可升級「北海道生食級干貝吃到飽」。圖／馬辣提供

●涮樂和牛鍋物 食べ放題：指定方案「極上和牛放題」或「極上雙和牛放題」，全桌可享「鮮甜白蝦吃到飽」。

「涮樂」符合條件者，可享「鮮甜白蝦吃到飽」。圖／馬辣提供

●問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋：指定方案「988」每成人贈「美國SRF極黑和牛」一份，二成人二份，以此類推；指定方案「1288」 每成人贈「紅條石斑」一份。 二成人二份，以此類推；指定方案「1688」二成人贈「加拿大波士頓大龍蝦」一份。 四成人二份，以此類推，或可選「佐渡花蟹」不限量吃到飽。

「問鼎」推出快閃吃到飽方案，依不同方案可享不同額外升級。圖／馬辣提供

●熊一頂級燒肉：指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「北海道生食級干貝吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。

「熊一」符合條件者，可享「北海道生食級干貝吃到飽」。圖／馬辣提供

●哞哞屋和牛燒肉：指定方案「美澳雙和牛」，全桌可享「雲林北港烏魚子、烏魚子石鍋飯吃到飽」；指定方案「世界三大和牛」，除可享「雲林北港烏魚子吃到飽」再送「BarRoyal 德國氣泡酒」乙瓶，限量 500 瓶，送完為止。

●夯下去新潮和牛燒肉：指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

「哞哞屋」、「夯下去」均提供「雲林烏魚子吃到飽」的活動優惠。圖／馬辣提供

●燒肉 ChaCha 個人和牛燒肉：每人消費滿 500 元即贈「極上烏魚子」乙份，恕無累贈。

●狗一下居酒食堂：不限時段，全桌消費滿千元，即享「鹽烤松阪豬」乙份(價值240元)，可累贈。

狗一下居酒食堂消費滿千，即可贈送「鹽烤松阪豬」1份。圖／馬辣提供

馬辣集團也同時推出「12月壽星優惠」，只要當月壽星提前至少一日預約到馬辣用餐，並於當下主動告知參加「生日優惠」活動，同時出示有照片之證件，並於社群打卡分享，整桌好友都能無限開吃九孔鮑魚，「新馬辣」是美國Prime神仙牛吃到飽、「燒肉ChaCha」整桌免費吃北海道干貝、「熊一燒肉」無限爽吃美國見島和牛、「哞哞屋和牛燒肉」巨大海虎蝦吃到飽、「夯下去和牛燒肉」享大帆立貝吃到飽。

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