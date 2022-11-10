遊日出發前一定要知道！ 疫情後「日本的10大轉變」 蔡阿嘎：陸客少、買起來很爽

隨著出國旅遊解禁後，台灣人出國旅遊地第一選擇仍是日本，不過疫情期間日本的日常生常也有所改變，YouTuber蔡阿嘎和太太二伯前陣子到日本旅遊，特別整理出「疫情後日本的10大轉變」，叮嚀愛買藥品的民眾，現在日本新規定，會因為店內有無藥劑師而提供不同的購藥數量，而日本物價上漲但日幣貶值所以購物無差異感，買起來還是很爽！

圖／翻攝自YT@蔡阿嘎Life

蔡阿嘎近日分享到日本旅遊出發前一定要知道的10件變化，在溝通方面也是最多旅遊日本的網友反應，在日本會講英文的人變少了，不會基本日文的人可能多少會卡關；因為疫情避免直接接觸，店家的自行結帳機器越來越多，而響應環保日本的塑膠袋都要收費了，不再像過去一樣免費提供；有一點從以前到現在一樣的是不能邊走邊吃，唯獨不同的是，過往可能買完食物在店前吃完再走，但現在是不行的。

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旅遊部分，可發現大陸遊客明顯少了非常多，而過往到日旅遊必去的神社，參拜前的「手水舍」洗手是需要自己拿起勺子舀水洗手，但現在都改成流動式的水，伸手就可以清洗，還成為美觀的造景；以前到日本購物辦理退稅時，旅遊護照總會被釘上許多紙，現在則無紙化了；民眾最愛買最關心的藥妝，店內若無藥劑師，對於不同品牌但成分類似的藥品就只能買2樣，而有藥劑師的店面則可買3到5樣。

圖／翻攝自YT@蔡阿嘎Life

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眾人較在意的物價部分，蔡阿嘎實際到咖啡廳發現，買拿鐵日幣440元過去換算可能是110元，現在則為95元左右，並沒有像外傳說的日幣貶值但物價上漲，看起來沒有太大無差異，還是很好買；最後就是店家營業時間多有調整，像過往晚上11.12點都還很好逛買的阿美橫町，現在可能不到10點藥妝店就已經關門了，所以用Google搜尋的店家營業時間是不一定準確的。

圖／翻攝自YT@蔡阿嘎Life

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對於YouTuber蔡阿嘎整理的疫情後日本的10大轉變，網友熱烈回應「超認同要去日本趁早去呀」、「這個十件事影片太實用了，最可愛的是手洗舍，完全不馬虎」、「免接觸付款機器這很棒耶，希望台灣多多引進」、「怎麼我去日本，遇到的英文都不錯，英文溝通沒問題。反而嚇到我」。

【日本的10大轉變】出發前要注意的事： 01.跟店員更難用英文溝通了 02.戶外保持距離可不戴口罩，但不能邊走邊吃 03.塑膠袋現在要收錢了 04.多很多免接觸付款的機器 05.物價雖有上漲，但匯率低，買起來還是很爽 06.護照終於不用再被釘一堆稅單了 07.神社的手洗舍，勺子變一般水龍頭了 08.路上幾乎沒看到中國遊客 09.買藥有數量限制了 10.很多店家營業時間都會提早打烊

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