最狂雙11美食懶人包！ 30家以上「餐廳+速食」優惠攻略 牛排&Buffet買1送1、火鍋加1元多1盤、11元加購比薩炸蝦湯品

眾所期待的雙11活動，不僅限於電商，連美食餐飲業者也優惠齊出，快來看看2022年「最狂雙11美食」優惠懶人包，幫大家整理了30家以上的優惠攻略，除了有最好買的連鎖速食業者，如麥當勞雙11刮刮樂、肯德基炸雞蛋撻優惠、必勝客和漢堡王皆有111元套餐，還有漢來美食Buffet買1送1、TGI FRIDAYS牛排買一送一、貳樓的1111套餐、1元加貢鍋共鍋火鍋料一盤、11元加購定食8炸蝦1隻等多種組合優惠，把握時間追起來！

●麥當勞

麥當勞APP於11/11祭出「暖心雙11」刮刮樂活動，有機會獲得「4塊麥克雞塊買1送1」、「10元小薯」、「單點現烤焙果送薯餅」等限定優惠。

圖／取自麥當勞官網

●肯德基

肯德基推出2波優惠，第一波即日起至11/10推出6款人氣點心包含4塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福、玉米濃湯、可樂等買一送一， PK會員獨享香酥脆薯、經典熱奶茶買一送一。第二波優惠於11/8起開賣預購，11/11至11/14可取餐的「雙11歡聚餐」，「6咔啦脆雞＋6原味蛋撻」炸雞、蛋撻超值優惠價只要333元。(活動詳情)

圖／肯德基提供

●漢堡王

漢堡王自11/9至11/11每日下午3時至3時半祭出半小時快閃「111元套餐」優惠，爽吃「黑醬安格斯牛肉堡+中杯可樂」只要111元，提醒須於官網結帳頁面輸入優惠代碼「BK111」才可享優惠，兒童樂園、機場、竹科台積P1店、南科台積18B店、台中美光F16店等則不適用此活動。

圖／取自漢堡王官網

●必勝客

必勝客於PK雙饗卡APP祭出雙11限定優惠，11/9至11/11每日上午10時開搶「11元厚個人比薩」(1個6吋鬆厚個人比薩)、「111元鬆厚小比薩」(1個9吋鬆厚小比薩)及「1111元鬆厚大比薩」(1個12吋鬆厚比薩共6張)，期間每日各限量200份。(活動詳情)

PK雙饗卡APP限時推出雙11優惠，包括分享餐、比薩組均享優惠。圖／必勝客提供

●拿坡里

拿坡里即日起至12/5祭出最新比臉大「超級戰斧雞腿」下殺優惠，包括「2隻超級戰斧雞腿下殺77折特價229元」及「4隻超級戰斧雞腿下殺69折特價411元」。

圖／拿坡里提供

●21世紀

21世紀即日起至11/30，祭出「香草烤雞79折吃」優惠活動，優惠價348元爽吃30天，除門市外，foodom、foodpanda、Uber Eats等3大美食外送平台也同享優惠，活動僅不適用21TOGO店型。

圖／21世紀提供

●繼光香香雞

即日起至11/21，只要成為繼光香香雞新會員或是既有會員，都可以立即獲得50元電子折價券一張，消費滿300元即可直接現折50元。

繼光香香雞推出「人氣炸物半價」的限時加購優惠。圖／香繼光提供

●漢來美食

快下載「來美食App」於11/10至11/13，限時4天的每天中午12點及晚上6點，漢來美食旗下13家品牌，祭出20款優惠券像是買1送1、第二件1元以及全品牌75折等抽獎，一定要試試手氣。

圖／漢來美食提供

●爭鮮餐飲

爭鮮也有雙11，聯合旗下6大品牌於11/11當天推出雙11當日店促活動，「爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS」即嗑11！現折1盤！內用11盤現折1盤，22盤折2盤，以此類推；「定食8」點餐任一定食，享11元加購炸蝦1支；「MAGiC TOUCH」內用/外帶用餐，人氣黃金炸蝦握壽司享第2盤11元；「樂鮮」點任一主食即可以11元加購人氣調飲「深海奇緣」1杯(原價120元)；「爭鮮gogo」芒果布丁第2件11元(原價20/個)；公仔煎餅隨手包(2片/包) 2件特價11元(原價10/個)。

圖／取自爭鮮FB

●TGI FRIDAYS

TGI FRIDAYS於11/11當天推出沙朗牛排「買一送一」單日快閃優惠活動，精選8盎司美國沙朗牛排，搭配兩道主廚精選配菜，買兩份就送兩份，雙11當日至全台16間TGI FRIDAYS餐廳消費即享優惠。

TGI FRIDAYS推出沙朗牛排「買一送一」。圖／開展餐飲集團提供

●德州鮮切牛排

Texas Roadhouse德州鮮切牛排於11/11至11/21，祭出超人氣12盎司肋眼牛排只要1,111元(原價1,700元)，年度65折大優惠，憑官方粉絲專頁指定活動畫面，至全台Texas Roadhouse德州鮮切牛排各分店享用。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排「肋眼牛排」雙11限定優惠。圖／開展餐飲集團提供

●樂雅樂餐廳

樂雅樂家庭餐廳於11/10至11/11，11點後內用點日本秋田A5黑毛和牛、十盎司沙朗牛排、沙朗牛排炸魚鮮蔬拼盤，即享買一送一。

圖／樂雅樂提供

●貳樓

11/11當天，貳樓全台門市推出單日快閃11限定套餐1,111元雙；還有適合親友、公司聚餐的11,111元套餐。此外，點主餐即可以111元，加購金沙薯片1份；點主餐再加11元，可加購湯品1份；點主餐再加1元，即可加購明日葉飲品1杯。

圖／貳樓餐飲提供

●貢鍋共鍋

即日起至11/11，到貢鍋共鍋消費指定餐點，包含牛肉滑、雞腿肉與大腸頭，同時一人低消滿額400元，直接享有超狂加1元多1盤。

圖／貢鍋共鍋提供

●Isaac

Isaac奶油吐司自11/1日至11/11，於全台門市推出「醬烤BBQ雞腿排」優惠，原價99元，優惠價49元，每人每日限購1份。

圖／取自Isaac 愛時刻韓國奶油吐司專賣FB粉專

●金色三麥

金色三麥祭出一日限定組合，凡於11/11當天至全台金色三麥門市，外帶6瓶一公升精釀啤酒，即享回饋2選1—「半年不限門市內用啤酒半價」；或者價值1,250元的「金色三麥經典大拼盤免費兌換券乙張」，回饋優惠全台門市皆可使用。

圖／金色三麥集團提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

●Extension 1 by橘色

Extension 1 by 橘色自即日起至11/13推出一人即可享用的 「光棍限定海陸獨饗餐」，售價1,880元，還加碼9色雞尾酒和生命靈數占卜。

圖 / Extension 1 by 橘色 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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