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0元喝紅茶、1元喝珍奶！台中逢甲手搖飲「序序茶」全新開幕 英倫網美風打卡必拍

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／序序茶提供
圖／序序茶提供

台中全新手搖新開店+1！ 融合英式紅茶莊園的全新品牌「序序茶」慶開幕，推出試營運0元喝紅茶、開幕1元喝珍奶等優惠，台中旗艦店面設計，帶有「英皇輕奢」網美風，讓消費者前來「一序再續」打卡必拍！

圖／序序茶提供
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「序序茶」手搖飲新品牌，在台中逢甲夜市開設旗艦店，並立志成為最懂紅茶的飲料店，整體形象跳脫傳統英國的藍色系，改以金色為主色系，打造出英皇輕奢感，Logo是以字母T和U搭配設計，也有「序」的注音意象。店內以大教堂搭配西洋棋元素，將英式風格點綴在其中，首推的純茶商品「拉圖紅茶」，前韻的蘭花香，在口中會慢慢轉變為水果香；喜歡紅茶那堤的消費者，可以嘗試頂級「王 那堤」，使用初鹿鮮奶結合濃厚錫蘭茶底，絕無使用奶精，但喝得到茶濃厚實，奶香芬芳。

圖／序序茶提供
圖／序序茶提供

將「王 那堤」加上嚼感金珠，呈現出完美搭配的「珍 那堤」。至於紅茶調飲系列，「糖漬檸檬」主打採用香水檸檬和萊姆，酸甜交織出洋溢香氣；「愛司紅茶」以塔拉朵義式蝶豆花檸檬冰淇淋搭配英倫紅茶，整杯飲品看起來如星空般絢麗。

圖／序序茶提供
圖／序序茶提供

「序序茶」將於11/12台中首站試營運，將推出三波優惠促銷活動，自11/12至11/20推出優惠大放送，加入FB社團「序序JO」，秀出社團活動頁面就可免費兌換主打飲品「拉圖紅茶」一杯，另加碼送半價優惠券。此外，開幕日11/21至11/23推出超狂開幕優惠，任一消費即可享 1元加價購「珍 那提」一杯，每日一人限購一杯，限量100杯。12/1至12/31加入FB社團「序序JO」，秀出「會員價」活動貼文即可享有9折優惠，優惠不重複。

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