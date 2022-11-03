雙11超殺優惠！ 肯德基連11天推6大夯品「買一送一」、超值個人餐111元、炸雞蛋撻桶333元

速食業也搶攻推出雙11優惠！ 肯德基「雙11限定」自11/4至11/14止，連續11天推出11款超殺優惠，不僅有「6大夯品點心」買一送一、「個人獨享餐」111元，同時還有「炸雞蛋撻桶」54折等超多好康，炸雞控們準備吃得超過癮！

肯德基首波11/4至11/10一整週，大推6款人氣夯點全部「買一送一」！包括4塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福、玉米濃湯、可樂，及PK會員限定的香酥脆薯及經典熱奶茶，共計6款美味下殺5折起。

圖／肯德基提供

還有3款「漢堡＋蛋撻＋飲料」111元超值個人套餐，出示優惠代碼「40418」咔啦雞腿堡x1+原味蛋撻x1+冰檸檬紅茶x1；「40420」紐奧良烤腿堡x1+原味蛋撻x1+冰檸檬紅茶(小)x1；以及PK會員獨享的「40423」青花椒咔啦雞腿堡x1+原味蛋撻x1＋冰檸檬紅茶(小)x1。

圖／肯德基提供

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第二波11/11至11/14上檔優惠，包含11/8起開放網路預購、11/11至11/14正式開賣取貨的明星商品「炸雞+蛋撻雙11歡聚餐」，內有咔啦脆雞x6+原味蛋撻x6，下殺54折，只要333元！另有「PK會員專屬限定餐」青花椒咔啦雞腿堡x1+咔啦雞腿堡x1+原味蛋撻x2+冰檸檬紅茶x2，同樣預購取貨，只要222元。

圖／肯德基提供

加碼在雙11優惠期間下載註冊PK雙饗卡App, 新會員即可獲贈入會禮$50元，同場加碼門市限定，從門市成功加入會員，再加碼贈送原味蛋撻乙顆全台限量1萬份。

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