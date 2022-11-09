24小時喝不停！雙11四大超商＋23家咖啡、手搖超全攻略1次看

歡慶雙11，各大便利商店及手搖品牌紛紛祭出雙11好康優惠，包含加11元多1件、買1送1，以及免費抽飲品兌換券等活動，以下整理4大超商及23家咖啡、手搖優惠，從知名連鎖星巴克、路易莎，再到迷客夏、先喝道等手搖品牌統統有，讓你雙11一天24小時喝好喝滿。

⬤ 7-ELEVEN

OPEN POINT「行動隨時取」自11/9至11/15祭出CITY CAFE濃萃美式咖啡買11杯送11杯，以及CITY CAFE大杯拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA經典純奶茶、CITY PRIMA精品美式咖啡等4大暢銷人氣商品711元組合優惠。

圖／7-ELEVEN提供

⬤ 全家便利商店

全家便利商店實體店舖推出超過百件商品享「加11元多1件」，不論是熱銷冰品、飲品或零食點心統統有。另同步於「隨買跨店取」推出5天限定優惠，11/11至11/15購買仙女紅茶44杯、大杯特濃經典美式32杯、大杯特濃經典拿鐵28杯或Fami!ce全家霜淇淋（口味不限）33支，皆享1,111元優惠價。

全家便利商店Let’s Café第4度與金馬影展合作，推出Let’s Café期間限定聯名杯款、杯套，還有細緻精巧的金馬獎座造型杯塞。圖／全家便利商店提供

⬤ 萊爾富

萊爾富自11/9至11/11期間，推出限時Hi Café特濃美式咖啡36杯或Hi Café特濃拿鐵咖啡30杯，只要1,111元的超值優惠。

圖／萊爾富提供

⬤ OKmart

OKmart在11/11當天推出雙11優惠，至OKmart門市購買大杯莊園級美式或拿鐵，即可享買11送11的好康優惠，再推「OKCAFE指定飲品任選3杯111元」，包含特選招牌、經典可可、鍚蘭紅茶拿鐵、靜岡抹茶拿鐵等指定飲品。

圖／OKmartFB粉專

⬤ 星巴克

即日起至11/11，凡於foodpanda平台訂購星巴克「特大杯那堤」，並輸入代碼「一星巴克一」即享一次買1送1的優惠(限兌換乙組)。此外，星巴克更於雙11當天上午11點至晚上8點推出「揪好友身分證雙11－好友分享」，持含有身分證字號之證件至多2張(身分證/健保卡/駕照/護照)並內含有4個1以上，即可享有兩杯特大杯風味/冰熱皆一致的全品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

圖／星巴克官網

⬤ 迷客夏

即日起至11/11，凡於foodpanda平台訂購迷客夏「伯爵紅茶拿鐵(L)」，並輸入代碼「一迷客夏一」即享一次買1送1的優惠(限兌換乙組)。

圖／迷客夏官網

⬤ 大苑子

即日起至11/11，凡於foodpanda平台訂購大苑子「台灣鮮搾柳丁綠」，並輸入代碼「一大苑子一」即享一次買1送1的優惠(限兌換乙組)。

圖／大苑子官網

⬤ 永心鳳茶奶茶專門所

「永心鳳茶奶茶專門所」自11/9起至11/15推出為期7天的「鍋煮鮮奶茶第二壺6折」優惠，凡2人同行到店用餐即可享好康。

圖／永心鳳茶奶茶專門所FB粉專

⬤ 珍煮丹

即日起至11/10於珍煮丹LINE官方帳號搶先登記雙11優惠券，就有機會獲得「豆花芋昔」免費兌換券等，並於11/11當天以珍煮丹LINE官方帳號自動發送專屬優惠券，可直接於你訂平台使用(使用期間為2022/11/11至11/30止)。

此外，即日起至11/11於foodpanda平台訂購珍煮丹「黑糖綿芋鮮奶(L)」，並輸入代碼「一珍煮丹一」即享一次買1送1的優惠(限兌換乙組)。

圖／珍煮丹提供

圖／珍煮丹官網

⬤ ikari怡客

ikari怡客為歡慶雙11，自11/11至11/21推出連續11天「沙漠湖鹽焦糖拿鐵、黃金蕎麥茶第二杯11元」的超殺優惠。

圖／ikari怡客提供

⬤ cama café

cama café自11/9起至11/15，凡是cama café會員，憑會員優惠券可享拿鐵系列大杯以上第二杯7折優惠。

圖／cama café官網

⬤ 路易莎

即日起，凡為路易莎黑卡會員即可享「衣索比亞 古吉 可蜜拉山茶花」黑卡優惠價100元(原價135元)。

圖／路易莎FB粉專

⬤ 85℃

85℃自11/10推出連續2天的「大杯黑鑽咖啡2杯特價111元(原價160元)」69折優惠活動，另於線上85 Cafe APP跨店取享「中杯伯爵鮮奶茶和中杯比利時伯爵可可買2送1」。

圖／85℃提供

⬤ 康青龍

康青龍祭出「雙11享好康」快閃優惠，11/11至11/14連續四天，APP會員凡購買「桂花茶王」1杯，免費再送超人氣「沁心金萱」1杯。

圖／康青龍提供

⬤ 甲文青

甲文青在11/11推出「告別雙11／脫單套餐」，只要身分證字號內含有數字「1」即可以111元購買「芝士檸檬塔」及「草莓莉莉優格」兩款超人氣單品！

圖／甲文青提供

⬤ 春陽茶事

春陽茶事推出雙11限定優惠「TOP5 烏龍茶系列飲品買1送1」，包含春陽烏龍、檸檬蜜烏龍、桂花蜜烏龍、覆盆子烏龍、蜜桃烏龍茶。

圖／春陽茶事提供

⬤ FLASH COFFEE

FLASH COFFEE即日起至11/22推出「第二杯0元」超值好康，包含FLASH黑咖啡、FLASH萃茶、經典拿鐵、燕麥奶拿鐵、手打厚乳冷萃、凍檸冷萃 、莓果可可、紫薯芋香拿鐵及OATSIDE紫薯芋香燕麥奶拿鐵等飲品。

圖／FLASH COFFEE提供

⬤ 黑翡淬

黑翡淬自11/11日起至11/13推出「芋起1＋1」，只要111元就能帶走2杯中杯「芋見珍桂奶綠、芋見珍桂雙Q」。

圖／黑翡淬提供

⬤ 初韻

凡於11/11當天出示追蹤初韻IG的畫面，可享有「楊枝甘露」、「亂七八糟」、「六韻水果茶」三款人氣飲品同品項加1元多一件優惠。

圖／初韻FB粉專

⬤ 一手私藏世界紅茶

即日起至11/15，至一手私藏世界紅茶購買「珍珠太厚生乳奶茶」好康特價59元(原價70元)，特濃奶茶控必點。

圖／一手私藏世界紅茶FB粉專

⬤ 拾覺

雙11當日至拾覺購買任一芋頭系列即可以11元加購B區飲品1杯(包含春梅綠、四寶仙草甘、四寶冬瓜露、火山荔枝冰茶)。

圖／拾覺提供

⬤ 丹醇研選

使用自家第一手鮮乳的「丹醇研選」於即日起至11/14推出「指定飲品同品項第2杯半價」，凡購買芋頭鮮乳、黑糖鮮乳、蜂蜜膠原凍鮮乳、萬丹紅豆鮮乳或神農蜜香紅茶拿鐵等飲品，即享第2杯半價的好康優惠。

圖／丹醇研選FB粉專

⬤ 白巷子

即日起至11/13，於白巷子台北市、北部及東部門市購買「微檸檬冬瓜」即可享幸福優惠價40元(原價45元)。

圖／白巷子FB粉專

⬤ 先喝道

雙11週五限定，凡於11/11至先喝道全台門市購買「英式蜜桃鮮奶拿鐵」即享第2杯半價優惠。

圖／先喝道FB粉專

⬤ 蔦日子

雙11當天，於蔦日子全門市購買招牌飲品蔦口令系列「1111舊愛蔦紅北島白玉」，第二杯一律11元。

圖／蔦日子提供

⬤ 不要對我尖叫

即日起至11/14前，只要兩步驟立即加入LINE好友，即可免費抽不要對我尖叫人氣飲品「桂花烏龍茶飲」一杯。

圖／不要對我尖叫提供

⬤ 萬波

雙11當天下午2點至5點，至萬波全台門市購買超人氣飲品「金萱珍波粉」大杯只要11元！每人限購一杯，售完為止。

圖／萬波提供

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