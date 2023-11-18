台中補助協拍影片 金馬入圍22項

第60屆金馬獎公布入圍名單，由台中市政府補助及協拍的電影《疫起》、《周處除三害》、《本日公休》、動畫長片《八戒》，以及朝陽科技大學製作的劇情短片《回收場的夏天》，共入圍22個獎項。新聞局長鄭照新表示，獲得入圍肯定不容易，市府與有榮焉，也歡迎各界劇組來台中拍片。

《疫起》以20年前SARS衝擊為主軸，主場景為台中市舊澄清醫院，市府為支持國片，協調延後建物拆除期程，提供場地作為電影拍攝使用。該片入圍最佳劇情片、最佳男主角、最佳攝影、最佳剪輯、最佳原創電影音樂、最佳音效、最佳視覺效果及最佳美術設計等8獎項。

《周處除三害》入圍最佳導演、最佳男主角、最佳剪輯、最佳動作設計、最佳原創電影音樂、最佳音效、最佳視覺效果等7獎項，該片在台中精明商圈及綠川等知名地標取景。而導演邱立偉率領的台灣動畫團隊新作《八戒》，則入圍最佳動畫片和最佳動作設計獎。

入圍最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角及最佳原創電影歌曲等4獎項的《本日公休》，導演傅天余是土生土長的台中人，該片高達九成都在台中取景，包含台中火車站、綠川、樂成宮、高美濕地等景點，更深刻記錄台中飲食文化、東區的巷弄景色。

朝陽科技大學學生畢製作品《回收場的夏天》，更是表現亮眼，入圍金馬60最佳劇情短片。團隊表示，全片取景台中，拍攝過程中，蒐集台中近百間回收場資訊，加上協拍中心的協助，在中區、龍井區、霧峰區等多處道路取景，最後以獨特的視角營造濃厚的主題氛圍，也記錄台中景色 。

本屆金馬獎將於11月25日舉行。新聞局表示，台中市長期支持影視產業發展，以打造安心、舒適及友善便利的拍攝環境為目標，更以實質的經費補助和單一專業窗口提供協拍資源，歡迎劇組來台中拍片。

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