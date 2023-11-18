快訊

直播／藍白合民調誤差範圍喬不攏 柯文哲親上火線說明

拜習會建立軍事溝通機制 但防止美中衝突效果恐很有限

直播／藍白合瀕破局？馬辦最新說明：3%或6%「誤差範圍」認知存歧異

台中補助協拍影片 金馬入圍22項

聯合新聞網／ 臺中新聞
《周處除三害》入圍最佳導演、最佳男主角、最佳剪輯、最佳動作設計、最佳原創電影音樂、最佳音效、最佳視覺效果等7獎項，該片在台中精明商圈及綠川等知名地標取景。
《周處除三害》入圍最佳導演、最佳男主角、最佳剪輯、最佳動作設計、最佳原創電影音樂、最佳音效、最佳視覺效果等7獎項，該片在台中精明商圈及綠川等知名地標取景。

第60屆金馬獎公布入圍名單，由台中市政府補助及協拍的電影《疫起》、《周處除三害》、《本日公休》、動畫長片《八戒》，以及朝陽科技大學製作的劇情短片《回收場的夏天》，共入圍22個獎項。新聞局長鄭照新表示，獲得入圍肯定不容易，市府與有榮焉，也歡迎各界劇組來台中拍片。

《疫起》以20年前SARS衝擊為主軸，主場景為台中市舊澄清醫院，市府為支持國片，協調延後建物拆除期程，提供場地作為電影拍攝使用。該片入圍最佳劇情片、最佳男主角、最佳攝影、最佳剪輯、最佳原創電影音樂、最佳音效、最佳視覺效果及最佳美術設計等8獎項。

《周處除三害》入圍最佳導演、最佳男主角、最佳剪輯、最佳動作設計、最佳原創電影音樂、最佳音效、最佳視覺效果等7獎項，該片在台中精明商圈及綠川等知名地標取景。而導演邱立偉率領的台灣動畫團隊新作《八戒》，則入圍最佳動畫片和最佳動作設計獎。

入圍最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角及最佳原創電影歌曲等4獎項的《本日公休》，導演傅天余是土生土長的台中人，該片高達九成都在台中取景，包含台中火車站、綠川、樂成宮、高美濕地等景點，更深刻記錄台中飲食文化、東區的巷弄景色。

朝陽科技大學學生畢製作品《回收場的夏天》，更是表現亮眼，入圍金馬60最佳劇情短片。團隊表示，全片取景台中，拍攝過程中，蒐集台中近百間回收場資訊，加上協拍中心的協助，在中區、龍井區、霧峰區等多處道路取景，最後以獨特的視角營造濃厚的主題氛圍，也記錄台中景色 。

本屆金馬獎將於11月25日舉行。新聞局表示，台中市長期支持影視產業發展，以打造安心、舒適及友善便利的拍攝環境為目標，更以實質的經費補助和單一專業窗口提供協拍資源，歡迎劇組來台中拍片。

更多新聞請見《臺中新聞》

臺中市政府新聞局廣告

相關新聞

台中補助協拍影片 金馬入圍22項

第60屆金馬獎公布入圍名單，由台中市政府補助及協拍的電影《疫起》、《周處除三害》、《本日公休》、動畫長片《八戒》，以及朝陽科技大學製作的劇情短片《回收場的夏天》，共入圍22個獎項。

Chill 玩台中一路到年底 「2023 台中國際踩舞嘉年華」獎金等你拿

來台中，體驗自在宜居都市生活，擁有繁榮與便利，每個月都有多樣的藝文、購物、音樂等盛事接力上演，一路樂玩到年底。在2023年結束前，還有這些活動饗宴，走過路過，不要錯過！

Chill玩台中一路到年底 Fly To The Future 搖滾台中 揪聽團仔

來台中，體驗自在宜居都市生活，擁有繁榮與便利，每個月都有多樣的藝文、購物、音樂等盛事接力上演，一路樂玩到年底。在2023年結束前，還有這些活動饗宴，走過路過，不要錯過！

台中國際動畫影展 10月1日～10月21日穿梭光影之間

全台唯一以動畫為主題的城市影展「2023台中國際動畫影展」， 10月13日至21日將在大魯閣新時代威秀影城登場，橫跨兩個週末、為期9天，放映133部精彩 作品，9月15日起開放售票，另外還有9月23日（六）戶外選片指南及9月24日（日）親子特映會，作為影展暖身 ，動畫迷們千萬別過。

Chill 玩台中一路到年底 台中爵士音樂節 從中秋開始暖身

來台中，體驗自在宜居都市生活，擁有繁榮與便利，每個月都有多樣的藝文、購物、音樂等盛事接力上演，一路樂玩到年底。在2023年結束前，還有這些活動饗宴，走過路過，不要錯過！

Chill 玩台中一路到年底 預計10月下旬開始 10月起讓全民「滿意購」

「第五屆台中購物節」即將於十月下旬展開。市長盧秀燕表示，「疫情解封，今年最大要務就是拚經濟！」本屆台中購物節著重力挺基層經濟，照顧商圈店家、傳統市場及夜市攤商，不但要讓全民消費有感，透過完善的消費促進政策，達到拚經濟的最大目標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。