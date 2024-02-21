跨領域學習強化國際視野 國立東華大學激發學生潛能

國立東華大學創校30周年，歷經創校牟宗燦校長擘劃建設及歷任校長賡續努力得有今日優質校園。第九任校長徐輝明教授於113年1月23日就職，面對高等教育少子女化挑戰任重道遠，期能力排萬難、步步為營推動校務，領導全體教職員生開創東華新風貌。

徐輝明教授於113年1月23日榮任東華大學第九任校長，領導全體教職員生開創東華嶄新未來。圖／東華大學提供

東華設有人文社會科學、理工、管理、花師教育、藝術、原住民民族、環境暨海洋及洄瀾等8個學院，計有41個學士班、39個碩士班、16個博士班，以及15個碩士在職專班。全校學生總計約1萬人，專任教師458人，其中約95%皆獲有國內外知名大學博士學位，是極具發展潛力的綜合型大學。

課程模組「學程化」，雙主修、副主修、跨領域學習更容易，培育學生跨領域競爭力。大學即可預選碩士學程，5年即可獲得學、碩士學位。以學生學習成效為本位，連續10年獲教育部評為教學卓越計畫補助之大學，更獲「107-113年高等教育深耕計畫」補助。

強化國際視野，與世界逾400所國外大學或機構合作，每年提供超過500個出國交換機會，研究蹲點、競賽參與等獎助，致力開拓學生視野。積極提升國際排名，於國外如《THE泰晤士高等教育》、《世界大學實質影響力》及《RUR全球最佳大學》等國際排名，約居國內大學第20名左右，足見辦學績效獲得國際肯定。

招生管道多元，除繁星推薦、申請入學及分發入學外，另有特殊選才及單獨招生，提供高中學子依專長選擇更有利的入學機會。且為鼓勵設籍並就讀之花蓮縣、宜蘭縣、臺東縣境內高中職優秀學生就讀學士班，特訂定獎勵東部高中優秀新生入學辦法，依學測及分科測驗成績提供學子1至4年不等的學雜費減免。對於經濟與文化不利學生，提供多元學習輔導，重視生涯發展及增強學習深度，使學生減輕就學負擔並安心就學。

東華大學依傍著花蓮好山好水，湖光倒影更印證東湖的美麗。圖／東華大學提供

歐式莊園學生宿舍，進出刷卡管制，房內衛浴、網路及冷氣等各項設備齊全。宿舍床位逾6000床，大一、大二新生保障住宿，大三、大四宿舍中籤率高達7成以上。宿舍區設有社區生活中心，各式餐廳、便利超商提供日常生活所需。

選擇東華大學，在花蓮共學共好，成就學習生涯，擴增視野，提升就業競爭力。

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