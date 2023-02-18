國立宜蘭大學 永續跨域 創新創業搖籃
國立宜蘭大學為因應學生多元彈性學習需求，翻轉教學界限、培養跨領域人才，自108學年度起進行跨域制度的改革及鬆綁，提高學生的跨域修習，包含雙主修、輔系、第二專長、跨域學分學程、以學院為教學核心、跨系所整合的課程模組、共授課程、微課程等，並透過「各學系開放承認外系專業選修至少3學分」，鼓勵學生修習他系課程。
另外在110學年度第2學期通過「國立宜蘭大學學生修讀跨領域專題課程實施要點」，鼓勵學生修習他系專題課程，透過專題導向的學習方式，提供學生跨域整合與實踐想法的機會。
辦學成績亮眼 深獲各界肯定
面對少子化加速來襲，宜大逆襲前進，辦學成效深獲肯定。根據教育部公布111學年大專校院新生註冊率，宜大全校新生註冊率達95.75%，日間學制學士班註冊率達97%，博士班更連續9年註冊率達100%，表現十分亮眼。
拓展學生社群 自主學習成果佳
拓展自主學習導向的學生社群，藉由共學、團隊合作及成果展示培養終身學習能力。107至111年累計成立238個學生社群，其中「數大便是美」社群運用光譜分析、影像辨識及數據比對技術，開發居家腸道健檢系統，協助醫生診斷提高治癒率，該作品參加「2022大專校院資訊應用服務創新競賽InnoServe-AIoT創新應用組及資訊應用組」榮獲第一名、「2022全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽-物聯網組」榮獲第二名佳績。
提供創業輔導 培育產業新星
宜大創新育成中心推動學生創業，輔導創業團隊成立社群，提供學生校內外專業技術及行銷、通路、財務、營運等創業相關師資，給予雙軌伴護，為創業基礎扎根，近年來輔導學生團隊屢創佳績，連續3年榮獲U-start原漾計畫補助。
1 1 1年度首度協助縣政府舉辦「宜！蘭新創力競賽」，把「一系一特色」校內學生創業競賽提升至縣級競賽，除了提高宜蘭新創動能外，也期望透過競賽良性競爭激發學生團隊在創新、創業上的突破。
教師經驗分享 鼓勵跨領域教學合作
即將邁入百年的宜蘭大學，落實厚植專業跨領域人才，以聯合國永續發展目標(SDGs)，深化扎根鏈結國際，課程研發開設與教師增能計畫完備，讓學生通過跨域學習課程，統整各自專業知識技能，成功蛻變，展翅飛向未來世界。
積極推展議題導向的教師社群，透過社群教師經驗分享資源，在111年教育部「教學實踐研究計畫」通過率高達66.7%；為強化跨域學習，持續擴大學院特色「跨域人才培育」結合「專題跨域」的創新教學模式，鼓勵跨領域教師合作設計課程，打造堅實的教學研究。
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