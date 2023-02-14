中原大學連續3年註冊率100% 優質辦學績效世界排名突出

位在桃園中壢堅持以「教育理念」辦學的中原大學，111學年度大學部新生註冊率再度榮獲100%的佳績，依教育部公布公私立一般大學大學部新生(含境外生)註冊率，中原大學已連續3年註冊率100%，連續5年蟬聯全國公私立綜合大學第1名。面對少子化、高教競爭激烈等挑戰，中原大學以完善校務體制，降低招生衝擊，融入「全人教育」理念及優質辦學績效，深獲學生與家長信賴。

中原大學秉持耶穌基督愛世精神，以信、以望、以愛，致力於高等教育。圖／中原大學提供

根據美國U.S. News世界排名，中原在化工、高分子科學領域均為全國第1；英國THE泰晤士世界大學排名，中原在工程科技及理學科學排名私校第1；而根據遠見雜誌與104人力銀行所公布的私立大學「起薪vs.學費」投報率Top5，中原大學在法政、商管、資訊、工程及人文社會學群均排名前5，學費投資報酬率佳。

中原大學在工程與理科領域的表現，比肩國立頂尖大學，師資、設備均一流。圖／中原大學提供

與國際大學合作 推雙學士學位學程

隨著新興科技崛起，在雲端跨界、智慧聯網等趨勢發展，相關產業人才需求增加，中原大學整合人工智慧、數據分析及量子計算3大領域師資與資源，成立智慧運算與大數據學士班及碩士學位學程，並創立全國第1個以量子計算為主的「智慧運算與量子資訊學院」，並成立「半導體材料暨先進光學研究中心」，積極與業界合作，為培育新世代半導體人才努力。

中原也因應全球化，與美國天普大學合作設立「商學管理雙學士學位學程」，並與美國威斯康辛大學密爾瓦基分校設立「電機與資訊工程雙學士學位學程」，學生可在4年內取得2校文憑。而法學院學生透過雙聯學制除可獲得美國名校碩士學位，還有優渥獎學金。112學年度即將成立的「英國牛津布魯克斯大學建築及都市設計雙學士學位學程」，更是全國第1個設計類雙學士學位學程。

開啟學生接軌世界的大門，中原大學與美國天普大學合作設立商學管理雙學士學位學程。圖／中原大學提供

學生表現傑出 屢獲全國大獎

除了上述資源，中原也培育許多優秀學生，在2022「大專校院資訊應用服務創新競賽」中，資訊管理學系學生勇奪3項第1名，連續5年「產學合作組」第1；電機工程學系與商業設計學系團隊合作開發「全自動AI垃圾分類系統」，贏得全國微控制器應用大賽「盛群盃」金牌；室內設計學系學生榮獲「2022美國建築大師獎」，囊括16個獎項。

中原大學資管系學生善用資訊管理技術解決問題，連續5年獲得全國大賽冠軍。圖／中原大學提供

中原大學電機系與商設系學生跨域合作，贏得全國微控制器應用大賽「盛群盃」金牌。圖／中原大學提供

中原大學校長李英明表示，除了註冊率100%，今年就學穩定率96.39%，也再度蟬聯私立大學第1名，將秉持辦學初衷，深信以信、以望、以愛設立的學校，定能維持績優的校務營運品質。