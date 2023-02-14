快訊

好市多新聯名卡到手…資深會員一看「額度5千」快吐血 網笑：侮辱性極強

遭爆被賴清德問「選副總統意願」 防疫女神晚間回應了

這藥大缺醫師不意外！一年用量達2.5億顆 凸顯國人健康陷兩大問題

中原大學連續3年註冊率100% 優質辦學績效世界排名突出

聯合新聞網／ 文／翁唯真
中原大學111學年度大學部新生(含境外生)註冊率100％，連續5年全國第一。圖／中原大學提供
中原大學111學年度大學部新生(含境外生)註冊率100％，連續5年全國第一。圖／中原大學提供

位在桃園中壢堅持以「教育理念」辦學的中原大學，111學年度大學部新生註冊率再度榮獲100%的佳績，依教育部公布公私立一般大學大學部新生(含境外生)註冊率，中原大學已連續3年註冊率100%，連續5年蟬聯全國公私立綜合大學第1名。面對少子化、高教競爭激烈等挑戰，中原大學以完善校務體制，降低招生衝擊，融入「全人教育」理念及優質辦學績效，深獲學生與家長信賴。

中原大學秉持耶穌基督愛世精神，以信、以望、以愛，致力於高等教育。圖／中原大學提供
中原大學秉持耶穌基督愛世精神，以信、以望、以愛，致力於高等教育。圖／中原大學提供

根據美國U.S. News世界排名，中原在化工、高分子科學領域均為全國第1；英國THE泰晤士世界大學排名，中原在工程科技及理學科學排名私校第1；而根據遠見雜誌與104人力銀行所公布的私立大學「起薪vs.學費」投報率Top5，中原大學在法政、商管、資訊、工程及人文社會學群均排名前5，學費投資報酬率佳。

中原大學在工程與理科領域的表現，比肩國立頂尖大學，師資、設備均一流。圖／中原大學提供
中原大學在工程與理科領域的表現，比肩國立頂尖大學，師資、設備均一流。圖／中原大學提供

與國際大學合作 推雙學士學位學程

隨著新興科技崛起，在雲端跨界、智慧聯網等趨勢發展，相關產業人才需求增加，中原大學整合人工智慧、數據分析及量子計算3大領域師資與資源，成立智慧運算與大數據學士班及碩士學位學程，並創立全國第1個以量子計算為主的「智慧運算與量子資訊學院」，並成立「半導體材料暨先進光學研究中心」，積極與業界合作，為培育新世代半導體人才努力。

中原也因應全球化，與美國天普大學合作設立「商學管理雙學士學位學程」，並與美國威斯康辛大學密爾瓦基分校設立「電機與資訊工程雙學士學位學程」，學生可在4年內取得2校文憑。而法學院學生透過雙聯學制除可獲得美國名校碩士學位，還有優渥獎學金。112學年度即將成立的「英國牛津布魯克斯大學建築及都市設計雙學士學位學程」，更是全國第1個設計類雙學士學位學程。

開啟學生接軌世界的大門，中原大學與美國天普大學合作設立商學管理雙學士學位學程。圖／中原大學提供
開啟學生接軌世界的大門，中原大學與美國天普大學合作設立商學管理雙學士學位學程。圖／中原大學提供

學生表現傑出 屢獲全國大獎

除了上述資源，中原也培育許多優秀學生，在2022「大專校院資訊應用服務創新競賽」中，資訊管理學系學生勇奪3項第1名，連續5年「產學合作組」第1；電機工程學系與商業設計學系團隊合作開發「全自動AI垃圾分類系統」，贏得全國微控制器應用大賽「盛群盃」金牌；室內設計學系學生榮獲「2022美國建築大師獎」，囊括16個獎項。

中原大學資管系學生善用資訊管理技術解決問題，連續5年獲得全國大賽冠軍。圖／中原大學提供
中原大學資管系學生善用資訊管理技術解決問題，連續5年獲得全國大賽冠軍。圖／中原大學提供

中原大學電機系與商設系學生跨域合作，贏得全國微控制器應用大賽「盛群盃」金牌。圖／中原大學提供
中原大學電機系與商設系學生跨域合作，贏得全國微控制器應用大賽「盛群盃」金牌。圖／中原大學提供

中原大學校長李英明表示，除了註冊率100%，今年就學穩定率96.39%，也再度蟬聯私立大學第1名，將秉持辦學初衷，深信以信、以望、以愛設立的學校，定能維持績優的校務營運品質。

中原大學 註冊率 大學排名

相關新聞

中原大學連續3年註冊率100% 優質辦學績效世界排名突出

位在桃園中壢堅持以「教育理念」辦學的中原大學，111學年度大學部新生註冊率再度榮獲100%的佳績，依教育部公布公私立一般大學大學部新生(含境外生)註冊率...

龍華科技大學蟬聯企業最愛大學生 辦學績效全國私立科大第一

根據「Cheers」雜誌公布2022年2000大企業最愛大學生Top 30總排行，龍華科技大學今年第3度蟬聯全國私立科大第一名，技職體系排名僅次於北科大、台科大、高科大及雲科大等國立技職龍頭

樹德科技大學 選擇樹德、一舉數得

樹德科技大學是一所年輕的學校，今年將歡度25歲生日，是最光華、豔麗時期，內涵與外顯形象已臻成熟。25年的辦學成效，學理及實作兼具，學用合一，校友在各行業頭角崢嶸

輔英科技大學 唯一附設醫院的科大致力健康照護智能化

輔英科技大學興學64年迄今，創設時是全國第一所私立醫護類職業學校，也是唯一有附設醫院的科技大學，科大加上附醫，發揮一加一遠大於二的效益！

雲科大深化技術研發與創新 善盡高教公共性及大學社會責任

地球只有一個，永續教育在人文、社會、經濟不斷鉅變的環境下越顯重要，唯有從教育著手、改變學習心態，為地球盡一份心力，健康的地球生態才能朝向均衡及永恆方向發展，

高雄產業起飛 高科大教學與研究成為重要出口

蔓延二年多的COVID-19疫情，已經逐漸走向共存，大學生活可望逐漸回到正常狀態，國立高雄科技大學做為南台灣規模最大、學術領域最完整的國立科大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦