洗產地？ 美豬偽標加、英豬 查獲15萬公斤

桃園市新興冷凍食品有限公司進口九萬多公斤美國冷凍豬肉，混摻一萬多公斤加拿大豬肉製成火鍋肉片，標示產地為「加拿大」出貨給八、九十家下游商家，十萬多公斤標示不實的組合肉恐已售罄。業者雖強調肉品沒問題，只是標示疏忽；但桃園市衛生局除依違反食安法開罰，也將全案函送桃園地檢署，釐清是否違反食品衛生管理法。

另外，桃園市衛生局查獲瑞騰國際進口「美國冷凍豬梅花肉」四萬多公斤，製成豬肉片與豬梅肉捲出貨兩萬多公斤，外包裝原產地分別標示加拿大、英國，全案也移交公司所在地的新北市衛生局追究責任。瑞騰國際龜山廠表示，肉品都是合法進口，絕非來路不明，可安心食用，已通知客戶可退貨。

新興和瑞騰的客戶以餐廳、火鍋店和滷味攤為主，消基會董事長吳榮達表示，消基會五月間抽查通路二八九件含豬肉成分食品，未見任何美國產製豬肉商品，當時就質疑業者「洗產地」，食藥署的稽查證明這項推論。

吳榮達說，台灣開放萊豬進口兩年多，消費者難以得知豬肉流通過程與去向，消基會呼籲食藥署更積極確保食品進口資訊透明度和安全性，加強監管措施、定時公布查廠及風險評估報告，並要求食品業者如實清楚標示產地、成分和檢驗結果，對消費者公開資訊。

食藥署昨天公布今年至九月底完成的「豬肉產地標示稽查結果」，查核豬肉及豬可食部位原料標示三萬七二一六件，查獲標示不符規定九件；其中八件應標示豬肉原料原產地卻未標示，一件標示不實即新興冷凍食品輸入美國冷凍豬前腿肉九萬四三七七公斤，使用九萬三七七公斤與加拿大豬前腿肉一萬多公斤混製成「豬火鍋肉片」的重組肉，應標示產地「美國、加拿大」，卻僅標示「加拿大」。

庫存肉品送驗萊劑

食藥署副署長林金富說，美國豬肉市占率未達百分之一，市面主要以西班牙、加拿大及國產豬肉為主，食藥署邊境查驗自動化資訊管理系統可清楚知道那些業者進口美國豬肉，發現該業者美國豬肉「只進不出」，稽查後確認標示不實，除依違反食安法開罰四至四百萬元，也由桃園市衛生局函送檢方調查，同時將庫存肉品送驗萊克多巴胺殘留，預計兩日內有結果。

新興冷凍食品指出，公司第一次進美豬，因員工疏忽用原先標示加拿大包裝袋，才發生漏標美豬情形，衛生單位稽查當天已通知客戶可回收，但尚未有客戶退貨；這批產品絕對沒有過期等問題，是單純標示疏忽，將來出貨一定會注意。

根據食藥署「豬肉儀表板」資料，今年元月一日至本月三日進口豬肉八萬一千多噸，其中，加拿大、西班牙分別進口三萬兩千多、二萬一千多噸，美國豬排第三，進口一萬零四百三十公噸；豬肝等內臟從美國進口三千六百多公噸，迄今均未驗出萊劑。消基會五月抽查發現，二八九件豬肉產品中，產地標示合格率為百分之一百，但僅百分之一點七明確標示不含萊劑。