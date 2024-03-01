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駁國台辦「冷血說」 管碧玲：你看看我的體溫

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
海委會主委管碧玲。本報系資料照
海委會主委管碧玲。本報系資料照

金廈海域爭議持續。海委會主委管碧玲今天在立法院表示，這件事情應該要趕快落幕，至於過程的風風雨雨，會當作兩岸關係發展中，非常值得探討的案例、過程，事後會有很多專業研究，就這個案例來做深入探討，希望一切朝正向發展。

針對金廈海域大陸漁船翻覆事件，大陸國台辦發言人朱鳳蓮公開點名管碧玲隱瞞真相、推諉卸責、謊話連篇，不僅對遇難者沒有一句道歉，還對善後工作不斷設置障礙，「極為冷血」

立法院今天繼續進行行政院長陳建仁施政總質詢。管碧玲會前受訪表示，該案件相關資料都在檢察官手中，台灣的司法是值得信任的。媒體追問如何看待被國台辦批評極為冷血，管碧玲手摸記者的臉回應，「你看看我的體溫」。

兩岸關係 國台辦 管碧玲 金廈海域

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