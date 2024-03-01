聽新聞
test
0:00 / 0:00
駁國台辦「冷血說」 管碧玲：你看看我的體溫
金廈海域爭議持續。海委會主委管碧玲今天在立法院表示，這件事情應該要趕快落幕，至於過程的風風雨雨，會當作兩岸關係發展中，非常值得探討的案例、過程，事後會有很多專業研究，就這個案例來做深入探討，希望一切朝正向發展。
針對金廈海域大陸漁船翻覆事件，大陸國台辦發言人朱鳳蓮公開點名管碧玲隱瞞真相、推諉卸責、謊話連篇，不僅對遇難者沒有一句道歉，還對善後工作不斷設置障礙，「極為冷血」
立法院今天繼續進行行政院長陳建仁施政總質詢。管碧玲會前受訪表示，該案件相關資料都在檢察官手中，台灣的司法是值得信任的。媒體追問如何看待被國台辦批評極為冷血，管碧玲手摸記者的臉回應，「你看看我的體溫」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言