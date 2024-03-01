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海巡署：無疏失 無書面道歉規畫

聯合報／ 記者陳熙文陳宥菘／台北報導
陸船翻覆釀二死案，陸方代表與海巡署官員展開協商，外傳我方擬朝書面致歉方向進行，海巡署昨表示目前沒有書面道歉規畫。圖／金門海巡隊提供
陸船翻覆釀二死案，陸方代表與海巡署官員展開協商，外傳我方擬朝書面致歉方向進行，海巡署昨表示目前沒有書面道歉規畫。圖／金門海巡隊提供

陸船翻覆釀二死案，陸方代表與海巡署官員展開協商，外傳我方擬朝書面致歉方向進行，海巡署昨表示目前沒有書面道歉規畫，強調證據顯示海巡署同仁沒有疏失責任；行政院則呼籲兩岸能務實處理本次事件。海基會副秘書長蔡孟君昨表示，案件進入司法程序，希望各方理性、務實地看待這起事件。

海巡署巡防組組長廖雲宏昨表示，這是一個單純執法個案，海巡署完全是依法執行職務，現在調查的客觀證據，顯示沒有同仁疏失責任，目前沒有書面道歉規畫。

行政院發言人林子倫表示，針對翻覆案，行政院定義它是一個海上執法事件。海委會陸委會第一時間盡全力協助不幸罹難者家屬，協同相關人員進行後續處理，同時配合司法調查，持續向各界說明事發經過。目前檢調單位仍在進行調查，正在釐清真相，期盼兩岸雙方共同務實處理，維護兩岸人民福祉和權利。

針對陸方人員證件問題，蔡孟君表示，事發後海基會及陸委會積極協調移民署等相關單位盡速核發陸方人員入出境許可證，也依實際需要辦理證件延期事宜；只要有接到指示、有需求，海基會就會配合辦理。

談到與大陸海協會聯繫，蔡孟君表示，事件發生隔天（二月十五日），海基會即依照陸委會委託，發函給海協會通報事件情形，並在十九日二度發函海協會，促請陸方盡快提供來台協處人員名單，但對方已讀不回。她透露，陸方代表最終名單是由陸委會交付海基會。她強調，我方依法執法，目前案件已進入司法程序，希望各方能尊重我方司法體制，靜待調查，也希望各方理性務實，不要用扭曲角度看待事情。

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