國防專家：陸恐採釣魚台模式襲擾金廈禁限制水域

大陸國台辦前天宣稱廈金海域不存在「禁止、限制水域」後，大陸海警局昨再宣布將在廈金海域進行執法巡查行動。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，中共在戰略上可能是避免軍事對峙的升高，但在戰術上會有更多元的方式來襲擾台灣，進而模糊掉中華民國存在的事實，需嚴加提防。

蘇紫雲說，中共海警原就在金馬水域出沒，並與我海巡署有「協定跟默契」，雙方本按「暫定的中線」在各自棲地執法，此次將執法事件上升為自古就是兩岸人民傳統漁場，模糊掉大陸漁民犯罪事實，也反映出對台騷擾戰術的調整，這次可能會藉機讓其漁民變成另外一種騷擾手段。

蘇紫雲表示，台海中線或禁限制水域都是主權下面的治權，陸方實際是要從治權方面把台灣否定掉，然後再侵蝕主權，這是中共向來的手法，「與之前的M五○三航線事件如出一轍」。歷史上中共已經對金門跟馬祖用過「漁船圍島」手法，此時我方或海巡在法理情上面站得住腳，堅定立場就無須擔心中共的挑釁行為。

國防安全研究院國家安全研究所長沈明室接受中央社訪問表示，兩岸在金馬水域原有禁限制水域默契，雙方還曾有不掛旗幟聯合演習、打擊走私等海上犯罪行為，國台辦前天的聲明等於宣告這項默契不會再有，也相當於先前多次宣稱的「沒有海峽中線」，用意是在推進台灣海峽內海化，強調沒有金馬禁限制水域規範問題，進而否定大陸漁船違法捕魚事實，藉此動搖台灣打法律戰、輿論戰基礎，此舉也是為了取得未來執行灰色地帶行動或採取軍事行動合法性、正當性。

國政基金會副研究員揭仲表示，未來金廈水域情況，大多數時間我方仍能在禁限制水域中巡弋執法，但恐將面對中共採釣魚台模式，由海警船定時進入我禁限制水域宣稱執法。

他說，中共海警船每月會有三至四次航程進入釣魚台島水域，日本基本上不會採取武力阻止中共海警執法船艦進入，但會採取宣示性動作，如廣播喊話要求離開、持續跟監等。