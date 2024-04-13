馬習二會緩解兩岸僵局？「中華民國」口誤說最受關注

文／劉又瑋

睽違九年，馬習二會10日下午在北京登場，前總統馬英九與中國國家主席習近平，在人民大會堂東大廳會晤，雙方見面後，握手達16秒。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統的探索概念，整理網友關心兩人會晤的重點。馬英九致詞時提到中華民族，卻一時口誤說成中華民國，隨即修正。即使馬英九已結束訪中行程，11日回到台灣，中華民國的口誤說仍持續引發討論。

馬英九口誤提中華民國？返國後笑而不答

藍營立委賴士葆表示，馬英九說出了中國民國與各自表述，是很不起的一步。綠營則質疑他是口誤，還是不敢講出自己的國家國號。中廣前董事長趙少康說，在準總統賴清德就職前，馬習二會為兩岸緊張加了潤滑劑，希望賴清德發揮智慧把握機會。同時，網友還關心「東大廳」，也就是兩人會晤場所，外界原以為中方會安排福建廳、台灣廳等習近平接見國內賓客場所，結果卻是在與外國元首會談的東大廳，此舉被解讀中國有意降低統戰疑慮，亦可視作對馬英九的禮遇。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

鑒於近期兩岸情勢緊張，會晤過程中，馬英九也特地引用魯迅曾說的話「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」期許兩岸和平穩定。整場談話也維持2015年新加坡會晤基調，強調九二共識部分，與探索概念中包括「中華民國、中華民族、九二共識、反對台獨、一中各表、求同存異、相逢一笑泯恩仇」一致，上述詞彙多為圍繞在九二共識的相關用語，

「馬習二會」為兩岸破冰？馬英九成政治人物聲量王

另外，透過《網路溫度計DailyView》政治人物網路口碑排行榜發現，馬英九為期11天的訪中行程，單日聲量最高峰就出現在馬習二會，聲量累計46168筆。若觀察近一週政治人物排行榜聲量，馬英九也因為二次訪中行，擠下現任總統蔡英文，成為近一週政治人物排行榜聲量冠軍。

image source: 《網路溫度計DailyView》政治人物網路口碑排行（2024/04/04~2024/04/10)

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月10日00:00-24:00。