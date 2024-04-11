習近平喊見台灣同胞感到親切 蕭旭岑揭馬習二會細節：有傳達台人擔憂

「相信以馬習會的氣氛，有助兩岸關係更為和緩！」馬英九基金會執行長蕭旭岑11日接受本報專訪時透露，中共國家主席習近平對前總統馬英九很友善，這也可視為對台灣的態度的友善，若兩岸持續有類似互動，有助局勢更加和平穩定。他也建議國民黨立委參與《反滲透法》修法，讓兩岸交流更明確，減少民進黨操作空間。

以下是採訪整理報導：

習對台灣態度溫和

問：大家很關注馬英九與中國國家主席習近平二會，你覺得能否讓兩岸緊張關係（飛彈對準台灣、軍機環繞台灣）和緩下來？

蕭旭岑：習近平在談話中提到例如「兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量」，還說「兩岸同胞一路走來始終一脈相承，心手相擁，守望相擁」等論述，應該是他們對台政策態度。



此行習近平與各官員都沒有講出涉及統一的論述，在整體偏軟性下，我覺得兩岸之間劍拔弩張氣氛有比較緩和。

雖然綠營繼續抹紅馬總統之行，但我覺得效果並不大，從1月13日的大選就可看出60%民意不希望民進黨繼續執政，也可解釋成60%民眾希望兩岸可以繼續交流。

此次習近平與馬會面時，他不只對馬表達善意，我覺得甚至是對整個台灣都有表達善意。且接下來賴清德將就任，若兩岸關係緊繃，對台灣人也不是好事。

習與青年親切互動

問：但10日記者會好像只有開放一點點時間給媒體，後面還有聊什麼？

蕭旭岑：都是一些寒暄的話，還有同學分享參訪過程中看到的中國科技企業的心得，包括騰訊、比亞迪等。習近平都仔細聆聽。

在習近平先生跟我們帶去的青年團互動可看出來，同學們有發言，他也很認真回應，且第一句話就是說，他過去在福建工作很多年，只要看到台灣同胞就感到很親切，同學們都聽得很動容，雖然在電視上看到「習大大」很威，但在同學面前就是溫和的長輩，講的也是同學們聽得懂的話。

如果我沒記錯，這好像是中共總書記第一次直接跟台灣的青年互動，聽取台灣年輕同學的聲音。

有傳達台人擔憂

問：學生們有沒有當著習近平的面提到中國的飛彈還對著台灣，還有共機一直飛繞，台灣民眾感到相當不安？

蕭旭岑：我們有傳達到這樣的意思，馬前總統有提到「最近兩岸情勢緊張，引發不少台灣民眾不安」，而習近平方面的回應，我想也是以只要「回到中華文化」的層面，兩岸就會往和平的方向前進。

綠配合美國炒作反中

如果賴清德堅持要台獨的話，兩岸關係還是會非常凶險，但從習近平10日的談話來看，他並沒有威脅台灣的意思，是民進黨故意跟美國弄台獨，才會那麼緊張。

問：你覺得中國官員是否有感受到台灣民眾很反中的民意？

蕭旭岑：很多人反中情緒是被炒作起來的，馬英九去年3、4月訪問完後，7月曾邀請大陸同學來參訪，雙方見面下，台灣人對大陸就沒有什麼敵意。其實，全球反中氣氛是美國炒作出來的，若有真實交流，我覺得這種反中情緒就比較少。

國民黨應修「反滲透法」

另外，現在民進黨要用《反滲透法》去限制里長到對岸交流，那是因為只要雙方善意的交流愈多，民進黨的操作空間愈來愈小。我反而建議國民黨立委也要參與《反滲透法》修法，讓許多交流行為被定義的更明確，否則這將成為民進黨可以操控的工具。

問：但針對馬習二會，陸委會也發布了最近自己做的統計數字，說主流民意有80%民眾不認同九二共識，你怎麼看？

蕭旭岑：我想這是種刻意操作，如果以「馬的交流能緩解兩岸緊張」等問法來看，說不定也是80%贊成啊。這次113大選的結果比較是真實的民意反映，代表民眾不希望兩岸關係太過衝撞。

可惜國民黨自己也沒有說清楚自己的「九二共識」到底是什麼，就被民進黨操作成等同「一國兩制」，國民黨沒有話語權，然後又東怕西怕、說不清楚，其實相當可惜。







圖說：馬英九與習近平二會，圖中為蕭旭岑。（蕭旭岑提供）

青年見識中華文化

問：這次馬英九訪問中國的旅程，你覺得成果如何？

蕭旭岑：這次馬前總統帶著台灣年輕人，看到很多中華文化東西，畢竟民進黨去中國化，很多同學對中華文化已經不熟悉，尤其看到黃帝陵祭祀的時候，感到震撼，另外還有去看故宮、長城與兵馬俑，台灣的課本比較少提到這些，中國歷史已經只剩下短短的段落，年輕人看了很震撼。

兩岸制度雖然不一樣，但大家都是中華民族炎黃子孫，這次出訪能到中國帶領同學看看中華文化景點、儀式，與大陸同學交流、談生活與關心的議題，雙方都關心中華文化，因此不僅是尋根之旅，也是友誼之旅。

並希望透過這次交流，讓兩岸的未來更加避免戰爭的到來。

問：整個出訪累不累？馬前總統10日晚上有沒有喝醉，感覺他走路不穩？

蕭旭岑：這疑趟10天行程排得很滿，連年輕人都吃不消了，更何況馬前總統？不過我認為他10日晚上沒有喝醉，而且他很辛苦，已經沒有黨公職了，仍用一己之力幫兩岸維繫和平，且國民黨不見得每個人支持這趟旅程。

民意盼兩岸不要衝撞

中國方面此次也對台灣釋出相當善意，共有3個政治局常委接待，大家都不希望兩岸發生衝突，而兩岸的共同點就是「中華文化」與「九二共識」，相望藉此能讓兩岸有更多的交流與善意。

問：今年還會有中國學生回訪嗎？

蕭旭岑：也會跟去年一樣，邀請中國同學回訪，去年是去湖南與武漢，今年沒有，所以邀請的對象也會不一樣，目前已經有邀請中山大學，後續若還有其他學校，也還在接洽中，預計7月邀請他們來看看台灣的風土民情。







圖說：馬英九基金會執行長蕭旭岑。（蕭旭岑提供）

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