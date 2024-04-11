快訊

傳中山大學校長鄭英耀接教長 學界讚「作風親民」籲先調整一政策

聽新聞
test
0:00 / 0:00

訪台陸生變北京大學老師了！女學生最愛馬英九「這句話」 網：氣質就能看出哪一岸

聯合新聞網／ 綜合報導
馬英九率台灣青年到北京大學參訪交流。 圖／取自北京大學官網 圖／取自北京大學官網
馬英九率台灣青年到北京大學參訪交流。 圖／取自北京大學官網 圖／取自北京大學官網

前總統馬英九今結束訪陸，不過中間行程曾到北京大學，校方陸續釋出馬英九一行人9日到訪的「側錄花絮」，包括兩岸學子走在校園湖畔，自我介紹就讀科系，互加微信約「一起去夜市吃東西」，雙方拋出有共鳴的聊天話題，旅居美國的大陸網友有感「都是優秀的孩子，但氣質上一眼就能看出是哪一岸的，很有意思」。

北京大學於小紅書曝光10個影片，一段與台灣高校師生交流會女學生會後受訪，北京大學對外漢語教育學院的高子妍表示，當天令她印象最深刻的是馬英九說的一句話，「他說兩岸學子的交流是渾然天成，欲罷不能」，她也特別真切地感受到這句話，因為她覺得兩岸的青年「其實我們都有很多話要說」，希望以後有機會跟台灣的青年多交流。

此外，北京大學小紅書前天也PO出，兩岸師生私下的互動談話，並寫道「丁寧與台灣青年重逢，再見丁寧已是『丁老師』」，記錄當下雙方4人見面開心寒暄。

畫面中台灣男學生打招呼說「聽說妳已經做老師了」，丁寧回「我現在已經變老師了」，接著一位北京大學男生說「妳是我們的丁老師」，丁寧謙虛回「不能是學生了，變老師了」，還介紹身旁女子「這是我的學生」，女學生馬上回應「我是丁老師的學生，上學期（桌球）的學生」。

丁寧正是2023年馬英九基金會邀請大陸5校37人來台參訪，她以陸生團一員的身分來台交流的「桌球奧運金牌得主」，曾在政大與台生打一場友誼交流賽切磋桌球，展現「下蹲式發球」絕技，馬英九、北京大學前校長等人也在旁觀賽，甚至有台生球迷特地到場求簽名。

丁寧回陸後的隔月，就有陸媒報導，她從北大體育教研部畢業，獲體育碩士學位，已擔任北京大學體育教研部講師，也是現任團委副書記。

馬英九基金會曾於2023年邀陸生團37人訪台，安排拜會政治大學。陸生團團長、奧運乒乓球金牌得主丁寧並與政大師生進行一場乒乓球交流。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
馬英九基金會曾於2023年邀陸生團37人訪台，安排拜會政治大學。陸生團團長、奧運乒乓球金牌得主丁寧並與政大師生進行一場乒乓球交流。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

4月9日，前總統馬英九和台灣青年一行到訪北京大學，兩岸師生展開座談。新華社
4月9日，前總統馬英九和台灣青年一行到訪北京大學，兩岸師生展開座談。新華社
4月9日，前總統馬英九和台灣青年一行到訪北京大學，兩岸師生展開座談。 中新社
4月9日，前總統馬英九和台灣青年一行到訪北京大學，兩岸師生展開座談。 中新社
4月9日，前總統馬英九和台灣青年一行到訪北京大學，兩岸師生展開座談。新華社
4月9日，前總統馬英九和台灣青年一行到訪北京大學，兩岸師生展開座談。新華社

北京大學 小紅書 青年 馬英九

延伸閱讀

馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」

影／陸生團訪政大 團長奧運桌球金牌丁寧與政大桌球交流

相關新聞

「馬習二會」連續兩天登央視新聞聯播頭條 蕭旭岑入鏡

「馬習二會」10 日下午舉行，大陸官媒央視新聞聯播，罕見連續兩個晚上，都在第一條報導馬習二會的相關消息，11日晚間的新聞...

訪台陸生變北京大學老師了！女學生最愛馬英九「這句話」 網：氣質就能看出哪一岸

前總統馬英九今結束訪陸，不過中間行程曾到北京大學，校方陸續釋出馬英九一行人9日到訪的「側錄花絮」，包括兩岸學子走在校園湖畔，自我介紹就讀科系，互加微信約...

「中華民族」成馬習二會關鍵詞 陸委會：沒必要的陷阱

昨天登場的馬習二會上，「中華民族」成為雙方談話的關鍵詞。陸委會副主委兼發言人詹志宏11日直指「這是個沒有必要的陷阱」，他...

馬習二會／說了只有中共懂的善意 馬英九是促進兩岸和平或自己分量？

前總統馬英九10日在北京人民大會堂與中國大陸國家主席習近平會面，今天（11日）中午返台時在機場被媒體詢問，昨天他與習近平會面時說的「中華民國」、「中華民族」是否是「口誤」，他笑而不答。 回顧馬英九在「馬習二會」的公開談話，除了被媒體廣為報導的「中華民國」口誤，以及當著習近平的面完整論述了「一個中國，各自表述」的「九二共識」等被國內政壇視為「該說的」，其實也說了多數台灣人聽不懂，但中共一定懂的「善意」。

朱立倫：馬習二會開啟和平之門 賴政府選擇的時刻到了

雲林縣麥寮、虎尾兩鄉鎮長補選進入最後倒數階段，國民黨主席朱立倫今天下午與立委許宇甄、縣長張麗善等人為黨提名的候選人許志豪...

習近平稱樂見陸客來台看看 陸委會：等他們的決定

中共總書記習近平10日會見前總統馬英九時，表態「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，是否釋出交流善意受到關注。對此，陸委會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。