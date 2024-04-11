訪台陸生變北京大學老師了！女學生最愛馬英九「這句話」 網：氣質就能看出哪一岸

前總統馬英九今結束訪陸，不過中間行程曾到北京大學，校方陸續釋出馬英九一行人9日到訪的「側錄花絮」，包括兩岸學子走在校園湖畔，自我介紹就讀科系，互加微信約「一起去夜市吃東西」，雙方拋出有共鳴的聊天話題，旅居美國的大陸網友有感「都是優秀的孩子，但氣質上一眼就能看出是哪一岸的，很有意思」。

北京大學於小紅書曝光10個影片，一段與台灣高校師生交流會女學生會後受訪，北京大學對外漢語教育學院的高子妍表示，當天令她印象最深刻的是馬英九說的一句話，「他說兩岸學子的交流是渾然天成，欲罷不能」，她也特別真切地感受到這句話，因為她覺得兩岸的青年「其實我們都有很多話要說」，希望以後有機會跟台灣的青年多交流。

此外，北京大學小紅書前天也PO出，兩岸師生私下的互動談話，並寫道「丁寧與台灣青年重逢，再見丁寧已是『丁老師』」，記錄當下雙方4人見面開心寒暄。

畫面中台灣男學生打招呼說「聽說妳已經做老師了」，丁寧回「我現在已經變老師了」，接著一位北京大學男生說「妳是我們的丁老師」，丁寧謙虛回「不能是學生了，變老師了」，還介紹身旁女子「這是我的學生」，女學生馬上回應「我是丁老師的學生，上學期（桌球）的學生」。

丁寧正是2023年馬英九基金會邀請大陸5校37人來台參訪，她以陸生團一員的身分來台交流的「桌球奧運金牌得主」，曾在政大與台生打一場友誼交流賽切磋桌球，展現「下蹲式發球」絕技，馬英九、北京大學前校長等人也在旁觀賽，甚至有台生球迷特地到場求簽名。

丁寧回陸後的隔月，就有陸媒報導，她從北大體育教研部畢業，獲體育碩士學位，已擔任北京大學體育教研部講師，也是現任團委副書記。

馬英九基金會曾於2023年邀陸生團37人訪台，安排拜會政治大學。陸生團團長、奧運乒乓球金牌得主丁寧並與政大師生進行一場乒乓球交流。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影