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前元首歷史高度 馬英九傳達民眾心聲

聯合報／ 記者鄭媁王寓中／台北報導
中共總書記習近平（右三）昨天下午在人民大會堂東大廳會見前總統馬英九（左二）一行，中共政治局常委王滬寧、蔡奇也陪同會見，是大陸官場罕見的高規格會見。（新華社）
中共總書記習近平（右三）昨天下午在人民大會堂東大廳會見前總統馬英九（左二）一行，中共政治局常委王滬寧、蔡奇也陪同會見，是大陸官場罕見的高規格會見。（新華社）

馬習二會昨登場，前總統馬英九與大陸領導人習近平相隔九年後再度握手會面。據了解，馬英九思考後決定，他要站在歷史的高度，為台灣人發聲，呼籲重視人民所珍惜的價值與生活方式，維護兩岸和平，以中華文化蘊涵的智慧，確保兩岸互利雙贏，和平發展。因此，也促成了這次會面。

知情人士表示，馬英九在習近平面前說「一中各表」，這是台灣客人在大陸領導人面前首次；兩岸互不承認主權，但馬習可以坐下來對話，這正是「一中各表」的體現；大陸領導人和三位政治局常委親自出面會見台灣客人，算是過去幾乎沒有過的例子，習近平仍稱「馬先生」，延續九年前新加坡「馬習會」的稱呼，代表對馬英九曾任元首的尊重。

馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，一開始思考「馬習二會」時，馬英九應該說什麼？是一個重點，馬英九這次的談話，是為了後代的子子孫孫，超然在政治、黨派之上，必須為子孫求平安，謀幸福，以馬英九當過前元首的高度，能代表台灣老百姓說出心聲，「和平處理各項爭端，避免走向衝突」，希望維持台灣的價值與生活方式，這都是台灣人的真實想法，更是台灣主流民意。

馬英九昨在馬習二會表示，兩岸一九九二年以各自方式表述堅持一個中國原則，未來兩岸應該確保人民福祉，堅持九二共識、反對台獨，求同存異擱置爭議，共創雙贏，追求和平發展。知情人士透露，針對馬習二會的公開談話，部分人士建議，馬英九應該要在習近平面前講「一中各表」，馬英九不但採納，而且在馬習會公開及閉門會談時，兩度提及一中各表。

對於綠營質疑，馬習二會是中共刻意安排，時間點選在台灣關係法四十五周年以及美日菲峰會之際。蕭旭岑表示，連日來匿名的「國安人士」放給特定媒體的訊息，證明都是假消息，完全錯誤，這些放話者完全不顧台灣利益，甘於讓台灣淪為強權桌上的菜單，都是在扯台灣人後腿。

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