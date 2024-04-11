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觀察站／馬習架「中華民族」屋頂 賴進屋？

聯合報／ 本報記者羅印冲
馬習二會10日下午在人民大會堂舉行。記者廖士鋒／攝影
馬習二會10日下午在人民大會堂舉行。記者廖士鋒／攝影

暌違近九年，馬習二會北京登場，與新加坡歷史首會的時空相較，無論台海或美中台情勢都已發生劇變，但就像習近平驚訝於馬英九「你都沒變！」兩岸同屬於中華民族也不可能因為政治分歧而改變，這也是馬習這次會面最想凸顯的意涵，兩人共同架起了「中華民族屋頂」，為台海指引一條和平避戰之路，就看即將上任的準總統賴清德是否會順勢進屋，拆除引信，還是會堅持自立門戶的台獨路線，台海安危就在他的一念之間。

在北京邀請下馬英九二訪大陸，馬習二會本就是人情之常，但從馬行前到整個行程中，綠營批判調門雖降，仍不時有民代或側翼出來酸言幾句，北京應是看在眼裡。馬英九昨天公開談到一中各表、中華民國等，在他和北京具有互信和政治基礎上，根本不成問題，倒是綠營側翼可以停止鼓譟了。

昨天北京對馬英九高規格接待，包括在大會堂外鋪上紅地毯；選擇經常與外國元首會面的東大廳；會面時陸方上桌五人就有三位政治局常委，以及當晚央視新聞聯播把馬習二會作為頭條等，都顯示對馬此行高度重視，當然也代表「習近平有話要說」。

從馬習二人的公開談話，除了九二共識、反對台獨，最重要的交集在於凸顯「兩岸同屬於中華民族」，以此延伸各自的側重點。例如馬英九強調兩岸和平價值，還引述魯迅名言對習近平說：「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，直言兩岸如果發生戰火，對中華民族都是不可承受之重。

馬還說，對於中華民族，沒有和平繁榮的兩岸，也不會有璀璨的光明。他的潛台詞是，如不幸兩岸開戰，習近平近年高舉的中華民族偉大復興將要如何成就？這是以民族高度反證兩岸和平的要害，也是馬的高明之處。

習近平更是通篇多次強調中華民族，他先是讚許「馬先生素有民族情懷…致力振興中華。我對此高度評價」，接著強調兩岸同胞同屬中華民族，中華民族一路走來，書寫了兩岸不可分割的歷史，再從民族歷史導引出「兩岸同胞都是中國人」的認同，對習來說，若能有此認同，則「沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量」，兩岸和平必然也是題中之義。

在習近平公開談話中，並未著墨於推進兩岸和平統一，也沒有藉此隔海警告民進黨「不放棄使用武力」等等，調子是軟的，姿態是溫暖的，對台訴求則拉高到中華民族的層次，不那麼僵硬地重彈一個中國原則和兩岸同屬一中。就這點來看，習近平除了呼應馬英九的民族情懷，當然還有更深沉的言外之意。

今年初台灣總統大選後，民進黨破例三連任，北京操作包括斷交、民航路線更改甚至繼海峽中線後，又突破金門禁限制水域向我施壓，如今在賴清德就任前夕，又逢美日峰會舉行、中菲南海爭端升高，加上美國年底大選因素等國際情勢連動之際，北京並不願意此刻台海情勢更為緊繃，透過馬英九「和平友誼之旅」，馬習共同架起「中華民族屋頂」，似乎有意為五二○後的台海預留更彈性空間，這對賴清德來說，其實也是機會之窗。

一中各表 九二共識 北京 海峽中線 習近平 賴清德 馬習二會 馬英九

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