「馬習二會」習近平釋出善意 樂見大陸民眾到台灣看看

在兩岸關係高度緊張狀態下，眾所矚目的「馬習二會」昨（10）日在北京人民大會堂「東大廳」登場，破除「矮化」謠言，同時大陸國家主席習近平更向台灣釋出善意，不僅強調「兩岸青年好，兩岸未來才會好」，還提到「樂見」大陸民眾到台灣看看，似乎有意具體推動兩岸人員往來的鬆綁。

「馬習二會」過程約一小時，除場地是習近平9日甫與密克羅尼西亞聯邦總統會談的東大廳外，大陸方面還有王滬寧、蔡奇兩位中共政治局常委出席，規格高於上次。前總統馬英九則與蕭旭岑、王光慈、邱坤玄四人坐在陸方對面，「大九學堂」學生列於其後。

馬習一、二會比一比

馬英九在提到中華民族時「口誤」說成中華民國，他期盼雙方「都應該重視人民所珍惜的價值與生活方式」，也直言最近兩岸情勢緊張，但引用魯迅詩句「度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，指兩岸中國人絕對有足夠智慧，和平處理爭端，避免戰爭。他重申1992年兩岸達成「各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識」，指未來兩岸應堅持九二共識、反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏。

習近平則「高度評價」馬英九素有民族情懷，他強調兩岸同胞都是中國人，「沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開」、「兩岸制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢」。

稍晚新華社通稿提到習近平還就花蓮地震「對遇難同胞表示哀悼，對災區民眾表示慰問」，他希望兩岸青年「互學互鑒、相依相伴、同心同行，跑好歷史的接力棒」，還強調要從中華民族長遠發展把握兩岸關係大局，只要不分裂國家，兩岸同胞完全可坐下來，「就家裡人的事先接觸交流起來」。他更罕見表態「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，允諾「將採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融」。