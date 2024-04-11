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「馬習二會」習近平釋出善意 樂見大陸民眾到台灣看看

經濟日報／ 特派記者廖士鋒／北京10日電
「馬習二會」10日舉行，兩岸分治後首度有中華民國卸任總統與大陸國家主席在大陸地區碰面。（新華社）
「馬習二會」10日舉行，兩岸分治後首度有中華民國卸任總統與大陸國家主席在大陸地區碰面。（新華社）

在兩岸關係高度緊張狀態下，眾所矚目的「馬習二會」昨（10）日在北京人民大會堂「東大廳」登場，破除「矮化」謠言，同時大陸國家主席習近平更向台灣釋出善意，不僅強調「兩岸青年好，兩岸未來才會好」，還提到「樂見」大陸民眾到台灣看看，似乎有意具體推動兩岸人員往來的鬆綁。

「馬習二會」過程約一小時，除場地是習近平9日甫與密克羅尼西亞聯邦總統會談的東大廳外，大陸方面還有王滬寧、蔡奇兩位中共政治局常委出席，規格高於上次。前總統馬英九則與蕭旭岑、王光慈、邱坤玄四人坐在陸方對面，「大九學堂」學生列於其後。

馬習一、二會比一比
馬習一、二會比一比

馬英九在提到中華民族時「口誤」說成中華民國，他期盼雙方「都應該重視人民所珍惜的價值與生活方式」，也直言最近兩岸情勢緊張，但引用魯迅詩句「度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，指兩岸中國人絕對有足夠智慧，和平處理爭端，避免戰爭。他重申1992年兩岸達成「各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識」，指未來兩岸應堅持九二共識、反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏。

習近平則「高度評價」馬英九素有民族情懷，他強調兩岸同胞都是中國人，「沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開」、「兩岸制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢」。

稍晚新華社通稿提到習近平還就花蓮地震「對遇難同胞表示哀悼，對災區民眾表示慰問」，他希望兩岸青年「互學互鑒、相依相伴、同心同行，跑好歷史的接力棒」，還強調要從中華民族長遠發展把握兩岸關係大局，只要不分裂國家，兩岸同胞完全可坐下來，「就家裡人的事先接觸交流起來」。他更罕見表態「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，允諾「將採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融」。

習近平 馬英九

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