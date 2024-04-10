新加坡首會沒提及！習近平「馬習二會」強調1點 映證二十大後對台政策調整

時隔近9年再度會面，中共總書記習近平10日會見「老朋友」前總統馬英九一行時，特別強調「反對外部勢力干涉」。這是2015年馬習會時，從未提及的。這與近年來中美台關係變化密切相關，也清楚映證中共二十大後對台政策調整，把反對「台獨」和「反對外部勢力干涉」放在同等重要地位。

習近平10日下午，在北京人民大會堂東大廳致詞時表示：「兩岸同胞都是中國人，沒有心結不能化解；沒有什麼問題不能商量。沒有什麼勢力能把我們分開。海峽的距離阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情，制度不同改變不了兩岸同屬一個國家一個民族的客觀事實，外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢。」

2015年新加坡馬習會，習近平發言時較為平和。他表示：「我們應該以行動向世人表明，兩岸中國人完全有能力智慧解決好自己的問題，並共同為世界與地區和平穩定發展繁榮，做出更大貢獻，我希望兩岸雙方共同努力，兩岸同胞協手奮鬥，堅持九二共識，鞏固共同政治基礎，堅定走兩岸和平發展道路。」

4月1日，大陸國台辦主任宋濤在深圳會見馬英九時同樣強調「反對外部勢力干涉」。宋濤表示，兩岸同胞都是中國人，要堅持九二共識，「堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉」，積極促進兩岸各領域交流合作，共同弘揚中華文化，增進兩岸同胞親情福祉，推動兩岸關系和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業，同心共創民族復興偉業。

今年2月22日至23日大陸對台工作會議在北京召開時，中共中央對台小組副組長、全國政協主席王滬寧出席致詞時也表示，今年要堅持一中原則和九二共識，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程；要擴大兩岸各領域交流合作；要堅決打擊「台獨」分裂、遏制外部勢力干涉。