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「馬無法代表台灣人」民進黨向中共喊話：應與台灣執政黨對話

中央社／ 台北10日電
民進黨呼籲中共當局在「對等、尊嚴」前提下，與台灣執政黨展開交流對話，才能開啟兩岸良性互動新局。圖／聯合報系資料照片
民進黨呼籲中共當局在「對等、尊嚴」前提下，與台灣執政黨展開交流對話，才能開啟兩岸良性互動新局。圖／聯合報系資料照片

馬習二會今天在北京舉行，民進黨晚間指出，前總統馬英九訪問中國是個人行程，沒有代表任何人，馬英九的意見也無法代表台灣人民，同時呼籲中共當局在「對等、尊嚴」前提下，與台灣執政黨展開交流對話，才能開啟兩岸良性互動新局。

前總統馬英九今天下午在北京人民大會堂與中共總書記習近平會面，馬英九提到，兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識，但他沒有提到兩岸「對於一個中國的意涵，認知各有不同」。

對於「馬習二會」，民進黨晚間表示，這次馬英九訪問中國是個人行程，沒有代表任何人，馬英九的意見也無法代表台灣人民。

至於兩岸關係的發展，民進黨強調，「和平」是兩岸雙方的共同責任，民進黨「承諾不變、善意不變」的態度不會改變。呼籲中共當局應正視兩岸互不隸屬、台灣主流民意堅持民主自由，以及國際社會重視台海和平穩定的現狀，在「對等、尊嚴」前提下與台灣執政黨展開交流對話，才能開啟兩岸良性互動新局。

此外，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團樂見兩岸透過對話，消弭敵意並促進和平。不過，馬習二會中，前總統馬英九未能正面呈現台灣主流民意，全然配合並附和中方一中原則下的九二共識，落入中方片面設定之一中框架，否定台灣主體性，難以讓台灣人民認同。

吳思瑤說明，馬英九與習近平會晤，未能正面呈現台灣主流民意，甚至一度因口誤而修正「中華民國」說法，全程以「中華民族」論述模糊並取代「中華民國」，連自己國家國號都難以說出口，有失中華民國民選總統之高度，令人遺憾。

吳思瑤指出，尊重馬英九個人的中國情懷，他這次以私人名義前往中國並進行馬習二會，其代表性不高，其成效及影響力自然有限，其發言悖離台灣民心，無法代表台灣主流民意，此一會晤，幾無實質意義。

吳思瑤強調，民進黨團持續捍衛台灣民主體制，與行政部門齊手團結台灣人民，抵禦中國外交霸凌、經貿脅迫等手段之複合性施壓，深化台灣與民主同盟國家之合作鏈結，扮演印太及南海區域和平穩定的積極性角色。

台灣人 民進黨 馬英九

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