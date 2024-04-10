「台灣不只抗中一種聲音」國民黨團：馬習二會打破兩岸對立僵局

前總統馬英九今天與中共總書記習近平會面。國民黨團表示，馬英九與習近平再次對話，代表著打破當前兩岸高度對立緊繃的互不往來的僵局，更是兩岸重啟和平交流重要的一步，也讓國際社會知道，台灣社會不是只有抗中一種聲音。

馬英九今天下午在北京人民大會堂與習近平會面。國民黨立法院黨團發布新聞稿指出，馬英九致詞時以「習先生 」、「習總書記」稱呼，而習近平以「馬先生」稱呼馬英九，馬英九更提及「九二共識」為1992年各自表述一中各表的論述，充分展現兩岸對等、相互尊重的立場。並強調堅守「反對台獨」的基本主張，也同時呼應國際社會對兩岸互動的期待。

國民黨團指出，此次在人民大會堂「東大廳」舉行，不但是大陸國家主席與外國元首會談常用場地，更是2005年連胡會的地點，突顯出馬英九身為前國家領導人的地位，近期民進黨從上到下不實的惡意放話、抹黑造謠的發言不攻自破。

國民黨團表示，馬英九與習近平再次對話，不但開啟兩岸的和平交流新契機，讓中華民國多數民眾希望兩岸和平交流、共存共榮的聲音，被對岸領導人及大陸同胞聽到，也讓國際社會知道，台灣社會不是只有抗中、反中一種聲音。

國民黨團指出，自2016年民進黨再次執政兩岸交流停擺後，台灣各行各業百工百業都非常辛苦，兩岸民眾仍需在和平穩定的基礎上互動交流常來常往，才能讓衝突的可能性降到最低，才不會有擦槍走火讓子弟上戰場的疑慮，這是兩岸和平非常重要的要務。

國民黨團表示，反對台獨、不支持台獨是國際共識，更是世界美、日等主要國家的具體主張。國民黨團堅持「親美、友日、和陸」的基本立場，在此基礎上加強與國際社會及兩岸穩健、務實交流，共創雙贏。

國民黨團指出，民進黨總統當選人賴清德是否仍要堅持台獨路線，讓兩岸繼續陷入無止境的對抗、對立、交惡，絕對不是全民所希望看到的，賴清德應在520上任前好好三思。

國民黨立委謝衣鳯受訪表示，對於馬英九訪陸，並進行馬習二會，要給予正面肯定，對於台海和平、兩岸和諧都有正向作用，但不一定會對國民黨好，因為會給民進黨抹紅國民黨的機會，希望台灣民眾對於未來藍營政治人物赴陸訪問，都能給予正面、正向的肯定。

前國民黨主席洪秀柱晚間透過新聞稿表示，馬英九此行應把話講白，清楚向大陸方面坦言對兩岸統一的看法與立場；她也對於馬習二會讓兩岸緊張情勢有所舒緩，給予高度肯定與讚揚。

洪秀柱呼籲，兩岸有志推動青年交流的團體與個人，都應思考交流的目的在打造連結，而人與人之間建立的情感，是難以取代的。因此當代人責任是為後代開創更多機會，兩岸絕不能陷入戎馬相見的窘境。

此外，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，連日來匿名的「國安人士」放給特定媒體的訊息，證明都是假消息，完全錯誤。這些放話者完全不顧台灣利益，甘於讓台灣淪為強權桌上的菜單，都是在扯台灣人後腿。