新華社報導馬習二會 習近平喊話兩岸共創未來

「馬習二會」今天在北京舉行。根據新華社發布的通稿，中共總書記習近平會中說，只要認同「兩岸都是中國人」，就完全可以坐下來增進瞭解、尋求共識，並聲稱大陸「有能力與台灣民眾共創未來，過上好日子」。

習近平今天在北京人民大會堂東大廳會見前總統馬英九。中共官媒新華社發布的通稿標題為「習近平會見馬英九一行」，且文中提及的「馬英九」都沒有加上任何頭銜。內文還提到，習近平樂見大陸民眾多去台灣看一看，可能代表大陸的兩岸旅遊政策會有所改變。

習近平會見馬英九也是今晚中共官媒央視新聞聯播的頭條。

習近平聲稱，「一個堅強統一的國家」始終是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的命運所繫。「兩岸同胞要堅決反對『台獨分裂活動』和『外部勢力干涉』，堅定守護中華民族共同家園，共同追求和平統一的美好未來，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中」。

他又說，兩岸民眾都盼望家園和平安寧、家人和諧相處，為此就必須推動兩岸關係和平發展，「關鍵是『堅持體現一個中國原則的九二共識』，核心是對『兩岸同屬一個國家、一個民族』的基本事實有共同的認知」。

習近平宣稱，「只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來，就家裡人的事先接觸交流起來，增進瞭解，累積互信，化解矛盾，尋求共識」。

他聲稱，「為兩岸同胞謀福祉是我們發展兩岸關係的出發點和落腳點」。「共創中華民族綿長福祉，這個目標很宏偉，也很樸素，歸根到底就是實現兩岸同胞對美好生活的嚮往，讓包括台灣同胞在內的全體中國人過上更好的日子，共同實現中華民族偉大復興的中國夢」。

習近平宣稱，「我們有能力帶領14億多大陸同胞過上好日子，也完全有能力同台灣同胞一起共創美好未來」。

他又說，「兩岸同胞從來都是一家人，應該常來常往，越走越近、越走越親」。中國大陸將採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融，「讓兩岸同胞在交流中交心，在交往中增信，促進心靈契合」。

習近平提到，「我們熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去『祖國寶島』看一看」。並歡迎台灣青年「來祖國大陸追夢、築夢、圓夢」。

他表示，經過百年奮鬥，「我們『成功走出了一條中國式現代化道路』，迎來了民族復興的光明前景，不僅實現了孫中山先生當年描繪的藍圖，而且創造了許多『遠遠超出孫中山先生設想的成就』」。

根據新華社這則通稿，習近平說，3日花蓮海域發生規模7.3地震，造成人員傷亡、財產損失，「我對遇難同胞表示哀悼，對災區民眾表示慰問」。

馬英九表示，「堅持『九二共識』、反對台獨」是兩岸關係和平發展的共同政治基礎。兩岸人民「同屬中華民族、都是炎黃子孫」，應深化交流合作，「共同傳承中華文化，提升兩岸同胞福祉，攜手前行，致力振興中華」。

根據通稿，與會的台灣青年曾在會中發言。