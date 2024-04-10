暌違9年再見面…馬習二會 今人民大會堂登場

前總統馬英九與大陸國家主席習近平幾乎確定將於今天下午在北京人民大會堂會面，這是暌違九年，馬英九與習近平再度相見。儘管馬英九已卸任中華民國總統職務近八年，「馬習二會」仍受到兩岸和國際社會高度關注。

據了解，馬英九將是習近平自去年三月開啟大陸國家主席第三任期以來，首位正式會見的台灣代表人物，時值民進黨籍的準總統賴清德將於五月廿日就職，美中台關係複雜敏感之際，「馬習二會」的登場和後續效應備受矚目。

馬英九在總統任內，曾於二○一五年十一月七日與習近平於新加坡香格里拉大酒店進行「兩岸領導人會面」，創下一九四九年兩岸分治以來首度領導人會面紀錄。二○一六年台灣政黨輪替，兩岸關係急轉直下，自蔡英文政府上任以來，兩岸官方協商機制停擺，台海情勢也越趨嚴峻。

自三月廿五日馬英九基金會執行長蕭旭岑宣布，馬英九將於四月一日至十一日二度訪問大陸後，「馬習二會」就被高度期待，惟馬英九基金會和大陸官方在行程期間一直沒有公開和確認消息。

九日晚間，部分隨團採訪記者收到一份官方簡訊，要求十日早上七時十五分、中午十一時卅分，在馬英九下榻的中國大飯店進行兩次核酸篩檢，屆時發放記者證件；簡訊還指出，下午二時四十五分到人民大會堂北門集合採訪。

大陸官方雖未直接透露會見者身分，但依據慣例，只有大陸國家主席習近平出面會見，才可能有如此檢疫要求。若是大陸政協主席王滬寧會見，以去年海峽論壇經驗，並沒有一上午要求做兩次核酸檢測的「高標準」；今年三月剛結束的人大政協「兩會」，對媒體也只有一次核酸檢測。大陸國台辦十日上午將舉行例行記者會，預計有進一步消息釋出。

馬英九一行今天上午將先前往中國空間技術研究院參訪，下午前往人民大會堂與習近平會見；至於陸方會安排在哪個「廳」舉行尚不清楚。習近平最近在人民大會堂的會見活動，是昨天下午在「東大廳」與密克羅尼西亞總統西米納會談，昨稍早還在「福建廳」會見俄國外長拉夫羅夫。

二○一五年新加坡馬習會吸引全球數百家媒體採訪，雙方從稱謂、座位、動線甚至是餐費等諸多安排，都極具巧思，也具有高度政治意涵，但雙方並未簽署協議或發布聯合聲明，而是在會後各自舉行記者會。

此次馬習二會是否還是互稱「馬先生」、「習先生」，以及馬英九對中華民國、九二共識等表述，勢必成為各界焦點。