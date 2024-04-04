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高孔廉：馬英九會習近平 應公開講「一中各表」

聯合報／ 記者謝守真陳政錄／台北報導
陸委會前副主委、海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉表示，馬在與習會面時，最重要是公開講出當年兩岸兩會在信函往返中對「一中各表」的定義，只有文字稿是有說服力的，「一定要公開講出這些」。記者謝守真／攝影
陸委會前副主委、海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉表示，馬在與習會面時，最重要是公開講出當年兩岸兩會在信函往返中對「一中各表」的定義，只有文字稿是有說服力的，「一定要公開講出這些」。記者謝守真／攝影

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前總統馬英九此次大陸行預計下周一將與中共總書記習近平會面，陸委會前副主委、海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉表示，除強調「九二共識」，他認為馬在與習會面時，最重要是公開講出當年兩岸兩會在信函往返中對「一中各表」的定義，只有文字稿是有說服力的，「一定要公開講出這些」。

高孔廉昨日在出席一場論壇後受訪時指出，當年兩岸兩會往返信函中有句非常關鍵的話：「雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」，這也就是一中各表。

高孔廉進一步稱，二○○八至二○一四年馬前總統執政時期，凡涉及兩岸協商，我方開場白一定會講到「九二共識、一中各表」，陸方當時並未公開表示反對或否決我方講法，這就是默認。

他表示，直至二○一九年一月二日，習近平在「告台灣同胞書」發表四十周年紀念會上，提到「一國兩制」的台灣方案，蔡政府隨即將「九二共識」與「一國兩制」畫上等號，這是「跳躍式的畫等號」，實際上習近平從未講過這樣的話。可惜當時陸方反應太慢，直到隔年一月十六日才由國台辦發言人馬曉光澄清。

高孔廉認為，「九二共識」民進黨不要，但要想出替代方案來解決當前兩岸僵局，不是這樣拖的。拖的結果對台灣很不利，因為時間愈久，兩岸實力差距愈大。

對於「馬習二會」有望成真，高孔廉指出，上次「馬習會」馬英九未特別提到「一中各表」，即便閉門會議有講，但台灣人沒有聽到。他期盼，馬英九能在此次「馬習二會」公開講出來，並回到原來兩岸兩會信函中的內容來講。

但陸委會副主委梁文傑在昨日播出的「齊有此理」專訪中表示，若馬英九此行有和習近平見面，應該會講到「九二共識」，但「一中各表」不被對岸接受，「所以應該不會有」，預期馬也不會說出「中華民國」。

梁文傑並稱，希望馬英九此行能講出台灣人真正想表達的，如希望中共不要再派軍機艦來，海警船不要闖金門禁、限制水域等，「如果馬英九先生可以起到一些作用，這不是壞事」。但他也坦言，「我不認為這些話中共會聽得進去」。

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